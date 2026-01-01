В течение суток нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, логистическим центрам, используемым ВСУ, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Группировка войск "Север" установила контроль над населенным пунктом Храповщина Сумской области. Нанесено поражение подразделениям семи формирований ВСУ в районах девяти населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение подразделениям трех формирований ВСУ в районах одного населенного пункта Харьковской области и пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю. Нанесено поражение подразделениям пяти формирований ВСУ в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 24 автомобиля и два артиллерийских орудия.

Группировка войск "Центр" освободила населенные пункты Рубежное и Новоандреевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям пяти формирований ВСУ в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики и одного населенного пункта Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 395 военнослужащих, боевая бронированная машина и семь автомобилей.

Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение подразделениям семи формирований ВСУ в районах двух населенных пунктов Днепропетровской области и шести населенных пунктов Запорожской области. Потери противника составили до 310 военнослужащих и шесть автомобилей.

Группировка войск "Днепр" нанесла поражение подразделениям двух формирований ВСУ в районах двух населенных пунктов Запорожской области и одного населенного пункта Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, логистическим центрам, используемым ВСУ, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда, выпущенных из системы залпового огня HIMARS, восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 715 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

ВС РФ поразили логистические центры в Киевской области и объекты в портах Измаил и Николаев.