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ВС РФ за сутки освободили 3 населенных пункта и сбили 715 беспилотников

Группировки "Север" и "Центр" установили контроль над Храповщиной в Сумской области, а также Рубежным и Новоандреевкой в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России в субботу, 29 августа 2026 года. Средства ПВО перехватили восемь крылатых ракет "Фламинго", два реактивных снаряда и пять управляемых авиабомб.

Российские военные взяли под контроль Рубежное и Новооандреевку

©Минобороны России /mil.ru

В течение суток нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, логистическим центрам, используемым ВСУ, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Группировка войск "Север" установила контроль над населенным пунктом Храповщина Сумской области. Нанесено поражение подразделениям семи формирований ВСУ в районах девяти населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение подразделениям трех формирований ВСУ в районах одного населенного пункта Харьковской области и пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю. Нанесено поражение подразделениям пяти формирований ВСУ в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 24 автомобиля и два артиллерийских орудия.

Группировка войск "Центр" освободила населенные пункты Рубежное и Новоандреевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям пяти формирований ВСУ в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики и одного населенного пункта Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 395 военнослужащих, боевая бронированная машина и семь автомобилей.

Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение подразделениям семи формирований ВСУ в районах двух населенных пунктов Днепропетровской области и шести населенных пунктов Запорожской области. Потери противника составили до 310 военнослужащих и шесть автомобилей.

Группировка войск "Днепр" нанесла поражение подразделениям двух формирований ВСУ в районах двух населенных пунктов Запорожской области и одного населенного пункта Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, логистическим центрам, используемым ВСУ, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда, выпущенных из системы залпового огня HIMARS, восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 715 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

ВС РФ поразили логистические центры в Киевской области и объекты в портах Измаил и Николаев.

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Метки: Министерство обороны РФ Операция по демилитаризации Украины
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