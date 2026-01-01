Ушаков – о двусторонних переговорах Путина и Трампа

Двусторонние переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа планируются после пленарного заседания саммита АТЭС, рассказал Ушаков.

"Завтра мы планируем двустороннюю встречу, готовимся к ней. Мы надеемся, что она будет полезной и содержательной", – цитирует ТАСС помощника президента.

По словам Ушакова, переговоры Путина и Трампа пройдут в присутствии делегаций, от каждой стороны планируется по несколько человек. Состав российской делегации представитель Кремля раскрывать не стал.

Кроме того, Ушаков отметил, что Путин и Трамп, встретившись сегодня на торжественном приеме на полях саммита АТЭС, "обменялись какими-то репликами".

Ушаков – о трехсторонней встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Лидеры России, Китая и США сами определят продолжительность трехсторонней встречи, сообщил Юрий Ушаков. Он добавил, что беседа может длиться и дольше заложенного протоколом одного часа.

Переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пройдут с участием делегаций, их состав уже согласован, рассказал Ушаков.

Ушаков – о критике Хиллари Клинтон переговоров Путина, Трампа и Си Си Цзиньпина

Юрий Ушаков прокомментировал критику предстоящей встречи, с которой выступила бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон. Она считает, что эти переговоры вредят имиджу Вашингтона.

"Может, вредит имиджу Клинтон, я не знаю. США – это слишком как-то броско сказано", – отметил Ушаков.

"Нынешний президент США, он сам определяет свою повестку дня и сам считает, что полезно для страны, а что неполезно", – подытожил дипломат.

Ушаков – о двусторонних переговорах Путина и Си Цзиньпина

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели 18 ноября полезные переговоры, беседа прошла в товарищеской обстановке, заявил Юрий Ушаков.

"Это было продолжение ведущегося постоянно регулярного диалога между двумя лидерами. Лидеры высказывались весьма откровенно и открыто", – отметил представитель Кремля.

По словам Ушакова, Путин и Си Цзиньпин обсудили все наиболее острые вопросы международной и региональной повестки.

"Было упомянуто, естественно, и урегулирование на Украине, и была дана оценка хода последнего раунда переговоров в Абу-Даби", – сказал дипломат.