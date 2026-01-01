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За день над регионами России сбили 35 беспилотников

С 8:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщают в Минобороны РФ 5 ноября 2026 года, в четверг.

За день над регионами РФ сбили 35 дронов

Российская система ПВО "Панцирь-С1" (архивное фото)

©MOD Russia/Global Look Press

Дроны сбивали над Брянской, Белгородской, Курской, Рязанской, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом.

Что сообщают из регионов?

По информации белгородского оперштаба, сегодня в Маломихайловке от удара дрона по автомобилю мужчина получил осколочное ранение грудной клетки. Еще одного мужчину (велосипедиста) с осколочными ранениями ног, кисти, переломом стопы доставили в Шебекинскую ЦРБ. Также сообщается о множестве поврежденных домов, автомобилей, других объектов.

По данным брянского губернатора Егора Ковальчука, в поселке Кистер Погарского района БПЛА атаковал движущийся автомобиль. 58-летняя женщина ранена.

По сведениям курского оперштаба, сегодня в результате атак дронов были ранены два человека. У 46-летнего мужчины из Успешного – акубаротравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, слепые осколочные ранения спины, правой руки и ноги. При атаке автомобиля в урочище Моховое ранен мужчина 1987 года рождения, у него осколочное ранение груди, живота, руки и ног. Он в тяжелом состоянии. 5 ноября в Рыльскую ЦРБ также обратился 57-летний мужчина из деревни Кулига, пострадавший накануне – диагностированы акубаротравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Что сообщали ранее?

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 5 ноября 2026 года перехватили и уничтожили 496 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Министерстве обороны РФ.

В Рязанской области в результате массированной ночной атаки пострадал один человек. Как сообщил губернатор Павел Малков, в Рязани произошли возгорания на территории промышленных объектов, были повреждены линии электропередачи. В некоторых районах города возникли перебои с электричеством. В школе №58 выбило стекла, поэтому занятия отменили. В Рязанском округе повреждены частные дома, а в Рыбновском районе загорелась нежилая постройка. По словам Малкова, атаковали регион более 200 БПЛА.

В Воронежской области за ночь уничтожили 48 беспилотников над областным центром и семью районами. По информации губернатора Александра Гусева, обошлось без пострадавших. Обломки дрона повредили забор частного дома и полуприцеп в пригороде.

Накануне, 4 ноября, дежурные силы ПВО сбили с 8:00 до 20:00 мск 46 украинских беспилотников самолетного типа.

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Метки: беспилотники БПЛА Министерство обороны РФ Операция по демилитаризации Украины
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