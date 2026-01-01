За день над российскими регионами сбили 47 беспилотников

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Нижегородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Ростовской областей, Московского региона.

Что сообщают из регионов?

Белгородская область. В ВК-канале регионального оперштаба не раз объявляли угрозу атаки БПЛА, но сводка сегодня относительно невелика. Так, в Новой Таволжанке из-за детонации FPV-дрона загорелся гараж. В Белянке из-за атаки беспилотника поврежден объект инфраструктуры, в Вознесеновке от детонации БПЛА – автомобиль. В Шебекино в результате атаки дрона пострадали легковой автомобиль и газовая труба, из-за детонации еще одного БПЛА повреждены два легковых автомобиля, остекление и балконы в четырех многоквартирных домах. Следующие атаки повредили остекление, балконы и внутреннюю отделку квартир в двух МКД, два частных дома, легковой и грузовой автомобили. Жертв не было.

Воронежская область. Днем 1 ноября сообщений о БПЛА в Telegram-канале губернатора Александра Гусева не было, а вечером предупреждения о тревоге пошли подряд: 17:53, 17:54 (для Богучарского, Кантемировского и Ольховатского районов), 18:19 (для Бутурлиновского и Калачеевского районов), 19:32 (для Воронежской агломерации, Нововоронежа, Острогожского и Лискинского районов), 20:15 (для Россошанского района). О пострадавших и разрушениях не говорилось.

Курская область. В канале регионального оперштаба в 10:12 предупредили об авиационной опасности, в 17:07 объявили об отбое, а в 18:03 – о новом появлении авиационной опасности.

Нижегородская область. Утром регион стал целью массированной атаки дронов. Губернатор Глеб Никитин заявлял об уничтожении более 100 дронов (7:55 в Telegram). В результате падения обломков БПЛА пострадала женщина, находившаяся в автомобиле. Ей оказали помощь и отпустили домой. Днем и вечером новых сообщений о БПЛА не было.

Тульская область. Днем о БПЛА в канале губернатора Дмитрия Миляева ничего нет, но в 20:41 объявлена беспилотная опасность.

О чем сообщали ранее?

С 8:00 до 20:00 мск 31 октября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотных летательных средств, сообщало Минобороны. Их сбивали над Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской областями, Московским регионом и Республикой Башкортостан.

В ночь с 31 октября на 1 ноября ликвидировали 235 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом.