Новую подлодку "Малоярославец" заложили в Санкт-Петербурге

"Малоярославец" станет пятым кораблем серийного проекта 677 "Лада" и шестым заказом, реализуемым на "Адмиралтейских верфях" по разработкам конструкторского бюро "Рубин".

Выступая на церемонии, помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев напомнил, что в 2025 году президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития ВМФ РФ до 2050 года, в которой одной из первоочередных задач обозначена модернизация подводных сил, пишет РИА Новости.

"Уверен, что высокопрофессиональный коллектив «Адмиралтейских верфей», обладающий богатейшим опытом по строительству надводных кораблей и подводных лодок, в сотрудничестве с коллективами предприятий кооперации достойно справится с поставленной задачей", – сказал Патрушев и пожелал коллективу предприятия с честью выполнить стоящую перед ним задачу.

Какие подлодки проекта 677 уже строятся

Предприятие продолжает серию строительства подлодок проекта 677. Первый корабль серии "Кронштадт" был передан в состав ВМФ в январе 2024 года. Подлодка "Великие Луки" передана флоту в декабре 2025 года. Третья и четвертая субмарины проекта – "Вологда" и "Ярославль" – заложены 12 июня 2022 года.

Чем отличаются подлодки "Лада"

Проект 677 "Лада" относится к неатомным подводным кораблям нового поколения. Эти субмарины оснащены автоматизированной системой управления кораблем, его боевыми и техническими средствами и оружием. Скрытность лодок серии существенно выше по сравнению с субмаринами третьего поколения: противогидролокационное покрытие снижает акустическое поле до уровня, позволяющего проходить в непосредственной близости от шумозаписывающих установок противника.

Корабль оснащается торпедно-ракетным вооружением. По данным разработчиков, подводные лодки проекта 677 рассматриваются как одни из наиболее современных и перспективных российских неатомных субмарин по совокупности боевой эффективности и тактико-технических характеристик.