Согласно проекту закона, предельный возраст службы для военнослужащих женского пола планируется установить на уровне 50 лет вместо нынешних 45. Для женщин-офицеров предельный возраст пребывания в запасе увеличится с 50 до 55 лет, а для военнослужащих с другими званиями – с 45 до 50 лет.

Новые правила будут распространяться только на женщин, которые поступят на военную службу после вступления закона в силу.

Авторы законопроекта объяснили инициативу необходимостью расширить социальные гарантии для женщин-военнослужащих. По их оценке, действующие возрастные ограничения не всегда позволяют набрать необходимую выслугу лет для получения военной пенсии и обеспечения жильем.

В пояснительной записке приводится пример женщин, которые заключают контракт в возрасте 25–30 лет и служат в местностях, где не предусмотрены льготные условия исчисления выслуги. В результате к моменту достижения предельного возраста они могут не успеть заработать право на пенсионное обеспечение и жилищные гарантии.

Еще одним аргументом стала потребность в квалифицированных специалистах в период проведения специальной военной операции. Как отмечают разработчики, значительная часть личного состава медицинских подразделений задействована в обеспечении воинских частей, причем среди них много женщин, в том числе уже достигших установленного возрастного предела.

Авторы документа подчеркивают, что такие военнослужащие обладают высокой квалификацией и опытом, поэтому продление срока службы позволит сохранить в армии востребованных специалистов.