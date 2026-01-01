Астрофизики обнаружили возможную карликовую планету на краю Солнечной системы

Объект привлек внимание ученых своими предполагаемыми размерами и яркостью. По предварительным оценкам, его диаметр может составлять от 600 до 1500 километров. Если дальнейшие наблюдения подтвердят эти характеристики и соответствие необходимым критериям, ED138 сможет пополнить список из пяти признанных карликовых планет Солнечной системы: Плутона, Цереры, Эриды, Хаумеа и Макемаке.

"Обнаружение такого крупного объекта диаметром примерно 1000 километров случается, возможно, раз в поколение", – заявил Марио Юрич, профессор Вашингтонского университета и руководитель группы по изучению Солнечной системы в обсерватории Рубин.

Открытие стало неожиданностью для Мэтью Холмана, астрофизика из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, который занимается совершенствованием алгоритмов поиска удаленных объектов в Солнечной системе. 13 октября 2026 года он анализировал данные, собранные телескопом Рубин в начале года. Для этого ученый использовал разработанную вместе с коллегами программу, которая сопоставляет миллиарды наблюдений движущихся объектов и помогает определить, какие из них могут принадлежать одному небесному телу.

Именно так Холман обнаружил ED138. По его предварительным оценкам, объект выглядел необычно крупным с учетом предполагаемого расстояния до него и яркости.

"Моей первой реакцией было радостное недоверие. Такие объекты очень редки, поэтому я сразу же начал проверять, не ошибся ли я сам или алгоритм", – рассказал исследователь.

После этого Юрич изучил каталоги обсерватории и обнаружил еще 20 наблюдений ED138, начиная с марта 2026 года. Выяснилось также, что объект присутствовал на архивных снимках, сделанных еще в 2016 году.

Почему ED138 может стать карликовой планетой

Астрономы установили, что ED138 относится к транснептуновым объектам – небесным телам, которые обращаются вокруг Солнца за орбитой Нептуна. Сейчас он находится примерно в 46 астрономических единицах от Солнца. Для сравнения: среднее расстояние от Солнца до Плутона составляет около 40 астрономических единиц, а одна такая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца.

Транснептуновые объекты представляют особый интерес для ученых: они помогают изучать ранние этапы формирования Солнечной системы и перемещения планет-гигантов.

Однако далеко не каждое тело за орбитой Нептуна может претендовать на статус карликовой планеты.

Согласно определению Международного астрономического союза, принятому в 2006 году, такой объект должен обращаться вокруг Солнца, иметь достаточную массу для того, чтобы под действием собственной гравитации приобрести почти сферическую форму, при этом в окрестностях его орбиты должны оставаться другие небесные тела: карликовая планета не обладает достаточной гравитацией, чтобы поглотить или вытеснить их и не очистить окрестности своей орбиты.

Последнее условие отличает карликовые планеты от полноценных планет. Например, Земля обладает достаточной гравитацией, чтобы доминировать в своей орбитальной области, а Плутон – нет.

Размер ED138 пока точно не установлен. Исследователи оценили его диаметр в диапазоне от 600 до 1500 километров, учитывая расстояние до объекта, наблюдаемую яркость и предполагаемую отражательную способность его поверхности. Такие размеры позволяют предположить, что собственной гравитации небесного тела может хватать для формирования округлой формы. Однако для окончательного вывода потребуются дополнительные наблюдения.

"Это самый крупный транснептуновый объект, обнаруженный за последние 20 лет, и «Рубин» нашел его еще на этапе ввода телескопа в эксплуатацию", – отметил Юрич.

Почему открытие удалось сделать именно сейчас

ED138 находится на участке неба, расположенном близко к плоскости Млечного Пути. В этой области сосредоточено множество звезд, свет которых затрудняет наблюдение за сравнительно тусклыми и удаленными объектами.

Тем не менее телескопу "Рубин" удалось выделить кандидата благодаря систематическому наблюдению за небом Южного полушария и обработке большого массива данных. Новые алгоритмы позволяют сопоставлять изображения, сделанные в разное время, и находить небесные тела, которые перемещаются на фоне звезд.

Открытие ED138 показывает, что даже среди уже изученных областей Солнечной системы могут скрываться крупные объекты, которые прежде оставались незамеченными. Если дальнейшие исследования подтвердят его размеры и физические характеристики, список известных карликовых планет может пополниться еще одним представителем.