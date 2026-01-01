На борту свыше 2,4 т грузов: 750 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 261 кг продуктов питания (в том числе свежих), 51 кг кислорода для пополнения атмосферы, 41 кг медикаментов и средств профилактики последствий невесомости, 247 кг оборудования для санитарных нужд и гигиены, а также 657 кг аппаратуры и расходников для поддержания работы МКС и научной деятельности экипажа.

Также отправлено оборудование и расходные материалы для экспериментов "Теледроид", "Вызов", "Асептик", "Каскад" и "Орбита-МГ". Об этом говорится в канале Роскосмоса в мессенджере "Макс".

"Прогресс МС-36" доставит на станцию исполнительную систему робототехнического комплекса "Теледроид": антропоморфный манипулятор торсового типа, внешние обзорные телекамеры и средства интеграции.

Разработанный НПО "Андроидная техника" комплекс предназначен для помощи космонавтам снаружи станции. Он может работать в копирующем режиме по командам космонавта в экзоскелете и выполнять часть задач автономно. Система рассчитана на использование стандартного космического инструмента, защищена от вакуума, радиации и перепадов температур, модульная конструкция упрощает ремонт.

Эксперимент "Теледроид" пройдет в три этапа:

управление виртуальной моделью робота;

работа с роботом внутри герметичного отсека МКС;

операции на внешней стороне станции, где смонтируют специальный экспериментальный стол и установят внешнюю камеру.

Затем планируется управление комплексом изнутри МКС и проверка автономного выполнения типовых операций с оборудованием на столе, включая подключение электроразъема, работу с карабином, ручным инструментом и страховочным фалом. Часть оборудования и расходных материалов для "Теледроида" была отправлена предыдущим транспортным кораблем.

По словам главного конструктора проекта, заместителя генерального директора "Корпорация робототехники" Евгения Дудорова, всего на МКС запланировано около 40 сеансов: до 20 в виртуальном симуляторе и до 20 с участием робота внутри и снаружи станции. Он также отмечал в беседе с ТАСС, что наработанные технологии могут применяться на Российской орбитальной станции, а также на Луне и других небесных телах.