Космический телескоп Swift сгорел в атмосфере после 22 лет работы

По данным NASA, обсерватория вернулась в атмосферу в 7:39 по восточному времени США (15:39 мск). Аппарат весил около 1,45 т и двигался при входе в атмосферу со скоростью примерно в 22 раза выше скорости звука. В агентстве отмечали, что вероятность причинения вреда людям при падении обломков была крайне низкой.

Телескоп проработал в космосе в 11 раз дольше запланированного

Обсерваторию Swift запустили 20 ноября 2004 года. Изначально ее основную научную миссию рассчитывали всего на два года, однако аппарат продолжал наблюдения почти 22 года.

Официальное название телескопа – Neil Gehrels Swift Observatory. В 2018 году NASA переименовало его в честь астрофизика Нила Герелса, который руководил проектом и был первым научным руководителем миссии.

Главной задачей Swift стало изучение гамма-всплесков – чрезвычайно мощных и коротких выбросов энергии, которые считаются одними из самых ярких явлений во Вселенной. Они могут возникать, например, при слиянии нейтронных звезд или в процессе гибели массивных звезд.

Особенность обсерватории заключалась в способности быстро обнаруживать такие события и практически сразу направлять на них другие приборы. Swift самостоятельно фиксировал гамма-всплеск, определял его примерное положение на небе, а затем разворачивал телескопы для наблюдения за последующим свечением. Обычно на это уходила примерно минута. Полученные координаты также передавались наземным обсерваториям, чтобы астрономы могли продолжить исследования.

Какие открытия сделал Swift

На борту обсерватории находились три научных прибора: гамма-телескоп BAT, рентгеновский телескоп XRT и ультрафиолетовый и оптический телескоп UVOT. Вместе они позволяли изучать космические события в разных диапазонах излучения и получать более полную картину происходящего.

Одним из важных достижений Swift стало наблюдение коротких гамма-всплесков. В 2005 году аппарат впервые зарегистрировал рентгеновское послесвечение такого события. Эти данные помогли подтвердить предположение ученых, что короткие гамма-всплески могут возникать при слиянии двух нейтронных звезд – чрезвычайно плотных остатков звезд.

Обсерватория также обнаружила гамма-всплески из ранней Вселенной, исследовала сверхновые, активные галактики с черными дырами, звездные вспышки и другие объекты.

Со временем Swift превратился в универсальный инструмент для наблюдения за быстро меняющимися космическими явлениями.

По данным NASA, собранная обсерваторией информация легла в основу примерно 7000 научных публикаций. Архив миссии включает почти 22 года наблюдений, более 1,5 млн изображений, полученных оптическим и ультрафиолетовым телескопом, и около 12 терабайт данных. Материалы останутся доступными исследователям и после завершения работы аппарата.

Почему обсерваторию вернули на Землю

Срок службы Swift завершился не из-за внезапной поломки научных приборов. Аппарат находился на низкой околоземной орбите, где на него постепенно воздействовало сопротивление верхних слоев атмосферы. Из-за этого высота полета снижалась. Усиление солнечной активности увеличило атмосферное сопротивление и ускорило потерю высоты.

В октябре 2026 года обсерватория опустилась примерно до 275 км над Землей. На этой высоте сопротивление атмосферы уже мешало ей стабильно направлять телескопы на выбранные объекты. 20 октября NASA завершило научные наблюдения и перевело аппарат в безопасный режим перед возвращением в атмосферу.

Ранее агентство рассматривало возможность продлить работу Swift с помощью коммерческой миссии по подъему его орбиты. Однако попытка оказалась безуспешной – обсерватория продолжила снижаться.

Несмотря на завершение полета, научная работа Swift не закончится вместе с аппаратом: накопленные за два десятилетия данные продолжат использовать астрономы.