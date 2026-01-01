Кто и зачем скупает тысячи старых книг по всему миру: версия с обучением ИИ

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Что известно о масштабе закупок книг

Ирландский магазин Kennys Bookshop получил единовременный заказ на 5000 книг без попытки покупателя получить традиционную оптовую скидку. В Германии, по данным Welt, суммы аналогичных ночных заказов достигают 10.000–50.000 евро. В американском Хьюстоне владелец Becker's Books Чарли Беккер рассказал The Atlantic, что 95 из последних 100 заказов через одну из его онлайн-площадок пришлись на одного покупателя.

Характер запрашиваемой литературы исключает версию о коллекционерах. В заказах фигурирует не художественная классика, а профильный нон-фикшн прошлых десятилетий: "The Insider's Guide to Metro Denver" 1995 года, "How to Use Corel WordPerfect" 1991 года, пособия по сдаче экзаменов по вождению 2018 года, региональные исторические монографии. Продавцы установили, что заказы формируются алгоритмически, ориентируясь на номера ISBN, которых нет в уже оцифрованных базах.

Подтвержденный прецедент: Project Panama от Anthropic

О том, что физические книги действительно скупают для обучения нейросетей, стало известно из судебных документов по иску Bartz v. Anthropic, раскрытых The Washington Post. В 2024 году разработчик чат-бота Claude запустил Project Panama, в рамках которого потратил десятки миллионов долларов на закупку миллионов бумажных книг. У изданий срезали корешки для скоростного сканирования, после чего бумажные экземпляры утилизировали. Разбирательство закончилось урегулированием иска авторов и издателей на сумму $1,5 млрд.

Представители Anthropic в официальном заявлении для американских СМИ утверждали, что "ни одна программа по закупке данных не приобретает и не уничтожает редкие или антикварные книги".

Журналистское расследование The Atlantic подтверждает: вопреки паническим сообщениям в соцсетях, массово выкупаются именно уцененные тиражи 1970–1990-х годов, не имеющие коллекционной ценности, а не раритеты.

Кто стоит за нынешней волной закупок книг

Окончательного ответа нет. Издание 404 Media связывало заказы с базой данных ISBNdb, которая в марте 2026 года разместила на своем сайте предложение для ИИ-разработчиков о подборе до миллиона книг с условием конфиденциальности. После разразившегося скандала представитель ISBNdb заявил The Atlantic, что услуга никогда не была реализована, а страница удалена. "ISBNdb никогда не закупала, не сканировала и не уничтожала книги – для обучения ИИ или для чего-либо еще", – сообщили в компании.

Отраслевой бюллетень Publishers Lunch и нидерландское издание NL Times указывают на участие логистических посредников. Канадская Zoom Books, по свидетельствам продавцов на Reddit и в профессиональных чатах, фигурирует в качестве частого заказчика. Сама компания утверждает, что "не имеет отношения к оцифровке, сканированию или уничтожению книг и не продает их для этих целей".

Адреса доставки многих заказов ведут на склад PrepFort – логистической компании, которая готовит товары для Amazon и Walmart, но может перенаправлять их любому заказчику. Сооснователь PrepFort Суфьян Калота отказался от комментариев, сославшись на конфиденциальность. Еще одна структура – сингапурская 2077AI – напрямую рассылала голландским магазинам списки из 3000 наименований узкоспециализированных академических трудов.

Таким образом, действует цепочка: анонимный заказчик – реселлер или логистический посредник – книжные магазины. Конечный покупатель и цель закупок достоверно не установлены.

Зачем ИИ-компаниям старые книги

Тексты, изданные до появления ChatGPT в 2022 году, гарантированно не содержат контента, сгенерированного нейросетями. Обучение на собственном "синтетическом" тексте вызывает у моделей так называемый "коллапс модели" (model collapse) – прогрессирующую деградацию качества. Поэтому "чистые" массивы печатного нон-фикшн представляют особую ценность для разработчиков.

Правовая коллизия: США vs Европа

В США судебная практика показала, что использование содержащихся в купленных книгах данных для обучения ИИ признается судами "добросовестным использованием" (fair use). Выплаченная Anthropic компенсация в $1,5 млрд касалась использования нелицензированных электронных библиотек, а не самого факта сканирования купленных физических книг.

В Европе правовая оценка прямо противоположная. Представитель Ассоциации издателей и книготорговцев Германии Томас Кох заявил: "По законам ФРГ сканирование книг – независимо от цели – является прямым нарушением авторского права". Немецкие книготорговцы предполагают, что именно поэтому книги, закупленные в ЕС, вывозятся контейнерами в США.

Этическая дилемма книготорговцев

Для несетевых магазинов происходящее – экзистенциальный парадокс. Оптовые заказы на тысячи книг без торга приносят существенную выручку в условиях жесткой конкуренции с Amazon, но одновременно превращают продавцов в невольных соучастников изъятия чужой интеллектуальной собственности. Владелец Kennys Томас Кенни сформулировал это так: "Если книги сканируют с целью присвоить интеллектуальный труд, мы не хотим быть частью этого".