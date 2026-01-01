Пик метеорного потока Северные Тауриды: когда и как смотреть звездопад

Главным благоприятным фактором станет отсутствие яркой лунной засветки. Поскольку новолуние прошло 9 ноября, в ночь максимальной активности спутник Земли превратится в едва заметный растущий серп с уровнем освещенности всего около 4%. Благодаря этому небо будет достаточно темным, чтобы заметить даже самые слабые и мимолетные вспышки. Об этом в среду, 11 ноября 2026 года, пишет ТАСС.

Родоначальником этого метеорного потока считается астероид 2004 TG10, открытый учеными в октябре 2004 года. На пике мощности, который ожидается 12 ноября около 2:00 по московскому времени, интенсивность потока составит до пяти метеоров в час. При этом Тауриды известны своими крайне быстрыми и яркими вспышками, которые по своей интенсивности способны превосходить Венеру.

Свое название звездопад получил из-за радианта – точки вылета метеоров, которая находится в созвездии Тельца (Taurus). По словам Бурмистрова, радиант будет доступен для обзора практически на протяжении всей ночи. Тем не менее наиболее подходящий отрезок времени для наблюдений начнется с двух часов ночи и продлится вплоть до рассвета. В эти часы созвездие поднимется достаточно высоко над юго-восточным горизонтом.

Для того чтобы загадать желание под падающую звезду, любителям астрономии не понадобятся телескопы или бинокли – космическое шоу можно без проблем увидеть невооруженным глазом. Повышенная активность метеорного потока будет сохраняться на небе еще около 10 дней.

Как лучше наблюдать метеорный поток Северные Тауриды

Для хорошего обзора астрономы рекомендуют уехать подальше от крупных городов, где искусственное освещение улиц и высоток создает сильную засветку неба.

Специальные приборы не понадобятся: человеческому глазу необходимо около 15–20 минут, чтобы полностью адаптироваться к темноте и начать замечать даже слабые росчерки метеоров.

Смотреть нужно не в саму точку радианта в созвездии Тельца, а немного в сторону от нее – так хвосты падающих звезд будут казаться длиннее и ярче.

Особенности метеорного потока Тауриды

Метеорный поток Тауриды уникален тем, что состоит из двух шлейфов – Южных и Северных. Они образовались в результате постепенного разрушения древней кометы Энке, осколки которой сейчас распределены по орбите.

Когда Земля проходит через эти скопления пыли и мелких камней, они врезаются в атмосферу на скорости около 29 км/с. Из-за относительно небольшой скорости по сравнению с другими потоками Тауриды сгорают медленнее, часто образуя крупные огненные шары – болиды.

Главные астрономические события конца года

Северные Тауриды открывают череду крупных осенне-зимних звездопадов. Уже в середине ноября своего пика достигнет знаменитый метеорный поток Леониды, известный своими сверхбыстрыми метеорами.

В декабре любителей астрономии ждет один из самых мощных и красивых потоков года – Геминиды, интенсивность которого может превышать 120 вспышек в час, а закроет астрономический сезон предновогодний поток Урсиды.