Солнечное затмение 12 августа: где и когда его наблюдать в России

Содержание:

Когда произойдет солнечное затмение 12 августа

Общая продолжительность затмения составит около четырех с половиной часов. Оно начнется 12 июня в 18:34 (35) и завершится в 22:58 мск. Из-за разницы часовых поясов на востоке страны будет уже 13 июня. Максимальная фаза продлится 2 мин. 18 с.

Где в России будет видно затмение Солнца

Полная фаза хорошо будет видна в Гренландии, Исландии и Испании. Частные фазы затмения можно будет увидеть на севере и северо-западе РФ, на территории Европы, Африки и Северной Америки, а также в акваториях Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов, указывают в Московском планетарии.

Солнечное затмение 12–13 августа 2026 года хорошо будет видно в северных и северо-западных районах России – от Чукотки до Санкт-Петербурга, Мурманска и далее до Калининграда. По словам Олега Угольникова, старшего научного сотрудника Института космических исследований Российской академии наук (РАН), начало частной фазы затмения можно будет наблюдать в Анадыре на Чукотке на восходе Солнца 13 августа. Там наибольшая фаза наступит в 4:28 по местному времени (19:28 12 августа мск).

Ученый отмечает: хотя формально полная фаза затмения начнется у северо-восточного берега Таймыра около 0:00 по местному времени, в России ее практически не будет видно. Затем тень Луны пойдет на север, пройдя менее чем в 100 км от Северного полюса, а потом, через Гренландию и Исландию – в Испанию.

Когда лучше всего смотреть на затмение в разных регионах РФ

Как указывают в Лаборатории солнечной астрономии, наибольшая фаза частного затмения в европейской части РФ наступит 12 августа около 20:50–21:00 мск (в зависимости от места наблюдений). Видна она будет только там, где Солнце к этому времени не успеет зайти за горизонт – к северо-западу от линии Калининград – Санкт-Петербург – Архангельск.

С другой стороны от этой линии, в частности из Москвы, можно будет увидеть лишь самое начало затмения (около 20:00–20:05 мск, в зависимости от пункта наблюдения).

Как рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев, наблюдать за затмением на Таймыре будет сложно из-за низкого положения Солнца над горизонтом.

По словам ученого, Луна закроет около 84% видимого солнечного диска в Мурманске. В Архангельске, Калининграде, Петрозаводске, Пскове и Санкт-Петербурге – около 83%, в Великом Новгороде – 78%, в Нарьян-Маре – 73%.

В Москве Солнце скроется за спутником Земли всего на 1%. Это произойдет прямо перед закатом, вскоре после 20:00. В этот момент Луна "срежет" правый нижний край звезды. Как сообщают в пресс-службе Московского планетария, продолжительность наблюдения частной фазы затмения в столице составит девять минут.

Для наблюдения за солнечным затмением нужно использовать специальные затемненные очки или фильтры.

Что такое полное солнечное затмение

Затмение называется полным, если на Земле есть хотя бы одна точка, откуда при наблюдении видно, что Луна закрывает диск Солнца полностью. Как отмечают в Лаборатории солнечной астрономии, как правило, это не точка, а достаточно тонкая полоса. За ее пределами диск звезды закрывается лишь частично, а далее вообще не закрывается. Зона тени и полутени занимает меньшую часть Земли. 12 августа зона тени пройдет по территории Гренландии, Исландии и Испании.