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Связь 5G должна быть запущена в городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 года – проект Минцифры

В самых популярных локациях городов-миллионников покрытие в диапазоне 4630–4990 МГц будет развернуто до 2031 года. В этот срок произойдет и поэтапный переход на российские базовые станции, предполагает проект решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которое подготовили в Минцифры.

В Минцифры обрисовали условия запуска 5G-связи

©U.P.SD/Shutterstock/Fotodom

"Операторы связи смогут использовать для сетей 5G уже имеющиеся у них диапазоны, которые ранее были выделены под стандарт LTE (4G), и установленное на сети до 1 сентября 2026 года действующее иностранное оборудование. Это позволит запустить 5G в самое ближайшее время", – указывают в Минцифры 26 августа 2026 года, в четверг.

Распределение полос частот в диапазоне 4630–4990 МГц, как утверждается, позволит операторам связи разворачивать высокопроизводительные сети и создавать новые сервисы.

5G-сети обеспечат более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку, увеличенную пропускную способность. Кроме того, подчеркивают в ведомстве, развитие сетей связи 5G в России будет стимулировать производство отечественного телекоммуникационного оборудования.

Предложения Минцифры были подготовлены после обсуждения с операторами и ведомствами. Их планируется рассмотреть на ближайшем заседании ГКРЧ.

Как сообщалось в мае, ГКРЧ планировала распределить между МТС, "Вымпелкомом", "Мегафоном" и T2 частоты в диапазоне 4630–4990 МГц еще до конца июня.

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Метки: 5G Минцифры России связь сети 5G сотовая связь
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