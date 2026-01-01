Связь 5G должна быть запущена в городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 года – проект Минцифры

"Операторы связи смогут использовать для сетей 5G уже имеющиеся у них диапазоны, которые ранее были выделены под стандарт LTE (4G), и установленное на сети до 1 сентября 2026 года действующее иностранное оборудование. Это позволит запустить 5G в самое ближайшее время", – указывают в Минцифры 26 августа 2026 года, в четверг.

Распределение полос частот в диапазоне 4630–4990 МГц, как утверждается, позволит операторам связи разворачивать высокопроизводительные сети и создавать новые сервисы.

5G-сети обеспечат более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку, увеличенную пропускную способность. Кроме того, подчеркивают в ведомстве, развитие сетей связи 5G в России будет стимулировать производство отечественного телекоммуникационного оборудования.

Предложения Минцифры были подготовлены после обсуждения с операторами и ведомствами. Их планируется рассмотреть на ближайшем заседании ГКРЧ.

Как сообщалось в мае, ГКРЧ планировала распределить между МТС, "Вымпелкомом", "Мегафоном" и T2 частоты в диапазоне 4630–4990 МГц еще до конца июня.