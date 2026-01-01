Ученые объяснили причину серии землетрясений у берегов Севастополя

Об этом РИА Новости сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, доктор геолого-минералогических наук Юрий Вольфман.

Вечером 25 августа 2026 года в Чёрном море произошло землетрясение магнитудой 2,9. Эпицентр находился примерно в 15 километрах от мыса Фиолент. Перед основным толчком специалисты зарегистрировали три слабых форшока. В среду в том же районе был зафиксирован еще один подземный толчок магнитудой 3,1 и энергетическим классом 9,3.

"Эпицентр находится на пересечении двух глубинных разломов, структурная принадлежность к зоне двух разломов очевидна. Видимо, происходит разгрузка тектонических напряжений в этой зоне", – сказал Вольфман.

По словам ученого, один из разломов проходит в районе Севастополя и отделяет горный Крым от равнинной части полуострова. Второй – Западно-Крымский, или Одесско-Синопский, протягивается в направлении от Одессы к Синопу. Именно в районе их пересечения расположены эпицентры нынешних и некоторых ранее зарегистрированных землетрясений.

Сейсмическая активность в этой части Чёрного моря наблюдалась и в предыдущие дни. По данным заместителя директора института Марины Бондарь, за понедельник, 24 августа, у побережья Севастополя специалисты зарегистрировали 19 землетрясений магнитудой от 1,0 до 4,4. Четыре из них ощущались на суше.

Позднее Бондарь сообщила еще об одном слабом землетрясении, произошедшем в регионе в ночь на среду. Таким образом, за сутки число зарегистрированных подземных толчков достигло 20.