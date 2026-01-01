Изучать устройство Млечного Пути сложно, потому что человечество находится внутри него и не может взглянуть на свой космический дом со стороны. Ученым приходится исследовать Галактику косвенно: следить за движением звезд и ловить сигналы природных мазеров – плотных газовых облаков, которые работают как космические радиомаяки.

Именно эти "маяки" помогли сделать новое открытие. Исследователи сравнили реальные координаты мазеров со сложными компьютерными симуляциями эволюции галактик за миллиарды лет и изучили процессы в так называемой перемычке – плотной вытянутой полосе из звезд и газа в самом ядре Млечного Пути.

Новые расчеты показали, что эта центральная структура растянулась примерно на 14 тыс. световых лет от центра Галактики и вращается относительно медленно.

Раньше ученые считали, что на краях этой центральной зоны новые звезды появляться не могут: мощные ударные волны должны просто разбрасывать и перемешивать газ с пылью.

В большинстве соседних галактик вдоль таких ударных фронтов звезды действительно не рождаются. Но наблюдения за Млечным Путем показали обратное. Ударные волны сжимают газовые облака на границе центра, и внутри них, наоборот, начинают активно зажигаться молодые массивные звезды.

"Мы обнаружили, что источники мазерного излучения в рукаве Наугольника находятся прямо там, где проходит ударная волна от рождения звезд в центре Млечного Пути", – пояснила научный сотрудник Сиднейского университета Хиллари Дейвис.

По ее словам, это означает, что часть рукава Наугольника – не классическая спиральная ветвь, а именно зона бурного звездообразования на границе галактического ядра. Крупнейшие такие очаги скрыты от нас на дальней стороне центра Галактики, но именно они во многом формируют ее привычный спиральный узор.