В Лондоне впервые в мире применили ИИ при удалении опухоли мозга

Алгоритм анализировал видеопоток с операционного поля и подсвечивал критически важные структуры основания черепа – гипофиз, сосуды и зрительные нервы. По данным UCLH, технология помогла хирургической бригаде точнее ориентироваться и избегать повреждения жизненно важных областей.

"Первое применение искусственного интеллекта для поддержки нейрохирурга в режиме реального времени во время сложнейшей операции спасло зрение пациенту, которому удаляли опухоль головного мозга", – говорится в сообщении на сайте больницы.

Пациентом был 48-летний Рис Хибберт. У него диагностировали опухоль гипофиза размером около 11 мм, угрожавшую зрению и потенциально ведущую к слепоте. После операции зрение значительно улучшилось; спустя несколько дней Хибберт смог ходить без трости и очков.

Технический руководитель проекта София Бано отметила, что система обучалась на сотнях хирургических видео. Это позволило ей распознавать анатомические структуры, инструменты и характер взаимодействия тканей. Врачи рассматривают возможность применения разработки в других сложных нейрохирургических вмешательствах.

Искусственный интеллект (ИИ) играет все более значимую роль в системе здравоохранения развитых стран. Опираясь на его ответы, врачи ставят диагнозы; в свою очередь пациенты имеют возможность получать консультации, не выходя из дома. "Профиль" разбирался, к каким переменам надо быть готовым медицинскому сообществу уже в обозримом будущем.