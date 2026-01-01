В России создали плазменную технологию переработки силикатных отходов в стройматериалы

Установка воздействует на материал высококонцентрированными плазменными потоками. При подаче напряжения на электроды плазмотрона газ ионизируется. Возникает плазменная дуга с температурой от 3 тыс. до 5 тыс. градусов Цельсия, пишет ТАСС 11 августа 2026 года.

Предварительно измельченный до фракции не более 5 мм материал загружается в плазменный реактор. Там он расплавляется под действием тепловых потоков. Установка использует электропроводность расплава. После образования первичной жидкой фазы электрический ток проходит через толщу установки. Это обеспечивает дополнительный нагрев и гомогенизацию материала изнутри.

Профессор кафедры прикладной механики и материаловедения ТГАСУ Нелли Скрипникова рассказала, что одна установка может перерабатывать различные виды сырья. По словам Скрипниковой, технология может быть использована при создании мобильных и стационарных промышленных комплексов по переработке накопленных отходов в сырье для производства теплоизоляционных, стеклокристаллических и других строительных материалов.

Какие промышленные отходы перерабатывают в строительные материалы в России?

Металлургические шлаки. Доменные и сталеплавильные шлаки крупных комбинатов (НЛМК, Северсталь, ММК и других) проходят магнитную сепарацию и дробление. Из них получают шлаковый щебень и песок для дорожного строительства, а тонкодисперсные отсевы используют как сырье для производства цемента.

Золошлаковые отходы (ЗШО) и зола-унос ТЭЦ. Мелкодисперсная зола угольных теплоэлектростанций (например, в Сибирской генерирующей компании) официально сертифицирована как строительный компонент. Ее используют для частичной замены дорогого портландцемента при производстве бетона, фундаментных блоков и сухих строительных смесей, а также для укрепления грунтов при прокладке дорог.

Строительные и демонтажные отходы. Лом бетона, кирпичный бой и старый асфальт со строительных площадок перерабатываются на мобильных и стационарных дробильно-сортировочных комплексах. Из них производят вторичный щебень, асфальтовую крошку и подсыпку для котлованов.

Фосфогипс. Отход химических производств (выпуска минеральных удобрений) применяется в качестве регулятора сроков схватывания цемента вместо природного гипса, а также в строительстве оснований для региональных дорог.

Древесные и пластиковые отходы производств. Опилки, стружка и полимеры идут на изготовление арболитовых блоков, древесно-полимерного композита (ДПК) для террасной доски и полимерпесчаной плитки.

Ранее российские специалисты разработали метод утилизации нефтяных отходов без вреда для экологии.