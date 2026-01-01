Во время реставрации московской усадьбы Останкино нашли рукописи XVIII века

Среди находок – подлинная ведомость выплат рабочим, в которой упомянуты создатели дворца: каменщики, штукатуры, столяры и оконники, сообщил в пятницу, 28 августа 2026 года, в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в тот период работами руководил крепостной архитектор Павел Аргунов; вместе с ним трудились его отец, художник Иван Аргунов, а также крепостные зодчие Алексей Миронов и Григорий Дикушин.

Материалы найдены в Картинной галерее во дворце-театре усадьбы, они переданы специалисту по реставрации графики. После восстановления их планируют включить в музейную экспозицию.

Собянин добавил, что это не первая находка, сделанная во время реставрации усадьбы: ранее в Египетском павильоне обнаружили театральный шлем конца XVIII века.

Музей-усадьба "Останкино" – памятник русской архитектуры XVIII века, расположенный в бывшем имении графов Шереметевых на территории современного Останкинского парка в Москвве. Является наиболее близким к Кремлю усадебно-парковым комплексом. Ансамбль усадьбы сформировался при графе Николае Шереметеве на рубеже XVIII–XIX веков. Построенный в Останкине дворец-театр – единственное сохранившееся в России театральное здание конца XVIII века со сценой, зрительным залом, гримировальными комнатами.