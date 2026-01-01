Сейчас ведется монтаж оборудования в первом и втором поездах, начато производство серийных составов. Из 91 ключевого компонента первого отечественного высокоскоростного поезда изготовлено 88 опытных образцов, около 50 из них прошли приемочные испытания.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль соединит Санкт-Петербург и Москву, проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Она пройдет по территории шести регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.

Поезда на ВСМ будут ходить с интервалом 15 минут в часы пик. По расчетам, к 2030 году пассажиропоток между городами составит около 23 млн человек в год.

Продлят ли ВСМ

В будущем Екатеринбург станет одним из направлений ВСМ, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров на сессии Международного фестиваля молодежи в уральской столице, сообщал ЕАН. По его словам, кроме Екатеринбурга будут еще три направления, которые позволят соединить новым сообщением 89% жителей страны.

Поездка из Москвы в Санкт-Петербург, по словам Белозерова, "пролетит быстрее, чем две пары в институте", а если опоздать на поезд, через 15 минут отправится следующий.

На первом этапе магистраль соединит Санкт-Петербург и Москву. Также планируется построить ВСМ от Москвы до Минска, до Екатеринбурга через Казань, до Адлера и Рязани. Ожидается, что до 2045 года протяженность сети ВСМ превысит 4,5 тыс. км, по ней будут курсировать до 300 поездов.

Новый поезд для магистрали из восьми вагонов начнут масштабно выпускать в 2028 году в Свердловской области. Тогда же состав выйдет на ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Его максимальная скорость достигнет 400 км/ч. Макет поезда представили на выставке "Иннопром" в 2024 году.

1 октября министр транспорта России Андрей Никитин и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства высокоскоростной магистрали Москва – Минск.