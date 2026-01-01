Днем столбики термометров в Москве покажут +2...+4°C. В ночь на воскресенье, 22 ноября, температура воздуха опустится до минус 1°C. В Московской области ожидается +2...+6°C и до минус 2°C ночью.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 734 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 68 до 84%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

В столичном регионе характер погоды существенно не изменится, будет облачно с небольшими осадками, атмосферное давление низкое. По медицинской оценке, погодные условия для метеозависимых людей неблагоприятные и могут провоцировать развитие метеопатических реакций, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Вспышечная солнечная активность в основном умеренная, возможны вспышки класса Х. Геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что декабрь в Москве ожидается теплее климатической нормы примерно на 1°C, при этом возможны кратковременные похолодания до минус 12°C днем и до минус 17°C ночью. По ее словам, осадков прогнозируется около нормы, а снежный покров будет нарастать в течение месяца: в начале декабря высота снега составит 8–10 см, к середине месяца достигнет примерно 15 см, а к Новому году может увеличиться до 20 см.