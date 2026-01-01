По ее словам, осадков прогнозируется около нормы, а снежный покров будет нарастать в течение месяца: в начале декабря высота снега составит 8–10 см, к середине месяца достигнет примерно 15 см, а к Новому году может увеличиться до 20 см.

Синоптик подчеркнула, что декабрь традиционно месяц с частыми оттепелями, поэтому погода в столице будет неустойчивой.

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок сообщил, что 31 декабря в Москве, вероятнее всего, сформируется снежный покров, однако его высота может не дотянуть до климатической нормы. Среднемесячная температура в декабре, по оценке Терешонка, может находиться в диапазоне от минус 4 до 0°С. При этом погода в течение месяца, вероятно, будет меняться: возможны оттепели, из-за которых снежный покров может становиться менее устойчивым.