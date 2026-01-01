26 августа в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь

Днем столбики термометров в российской столице покажут +16...+18°C. В ночь на четверг, 27 августа, температура воздуха опустится до +9°C. В Московской области ожидается +16...+18°C и до +8°C ночью.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 54 до 90%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Погода начинает меняться и уже похожа на первые осенние дни – облачно, влажно и прохладно, небольшие колебания атмосферного давления и кислорода в пределах нормы. Переход с летнего на осенний режим жизни всегда является нагрузкой на организм, особенно сложно бывает приспособиться людям с повышенной метеочувствительностью и страдающим хроническими заболеваниями, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Вспышечная солнечная активность от умеренной до высокой, ожидаются вспышки класса Х. Геомагнитное поле возможно спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка в основном невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что метеорологическое лето в Москве продлится как минимум до начала сентября. В первой пятидневке предстоящего месяца в столице ожидаются летние значения температуры.