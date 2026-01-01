30 августа в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный

Днем столбики термометров в российской столице покажут +20...+22°C. В ночь на понедельник, 31 августа, температура воздуха опустится до +12°C. В Московской области также ожидается +20...+23°C и до +10°C ночью.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Будет дуть южный ветер со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 55 до 87%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Погода в выходные дни уходящего календарного лета будет достаточно теплой, чаще будет проглядывать солнце, ультрафиолетовый индекс составит пять баллов (умеренный), содержание кислорода в утренние часы повышенное, днем в пределах нормы. По медицинской оценке и по возможному влиянию на организм метеочувствительных людей это индифферентная погода, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Вспышечная солнечная активность от низкой до умеренной, возможны вспышки класса Х. Геомагнитное поле возможно неустойчивое. Радиационная обстановка в основном невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что метеорологическое лето в Москве продлится как минимум до начала сентября. По его словам, в первой пятидневке предстоящего месяца в столице ожидаются летние значения температуры.