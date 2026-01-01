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Антитеррористические учения проведут в школах и детсадах России

Первый замминистра просвещения Александр Бугаев на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил, что 18–19 августа 2026 года во всех школах и детских садах страны пройдут всероссийские антитеррористические учения. Об этом в среду, 12 августа 2026 года, сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения.

Антитеррористические учения в щколе

(Иллюстрация)

©Александр Авилов/Агентство «Москва»

По словам Бугаева, в ходе учения проверят практическую готовность педагогов, руководителей образовательных организаций и сотрудников охраны. Особенность этого года – впервые в учениях примут участие дошкольные образовательные учреждения. В 2025 году аналогичные учения проходили 28 и 29 августа, за их проведением наблюдали представители МЧС, МВД, Росгвардии и Национального антитеррористического комитета.

Минпросвещения и силовые ведомства регулярно отрабатывают сценарии защиты учебных заведений. В апреле 2026 года ФСБ сообщила, что за последние восемь лет в России было совершено 20 нападений на образовательные учреждения, при этом свыше 300 атак предотвращено.

Таким образом, предстоящие учения должны закрепить алгоритмы действий персонала в нештатных ситуациях перед началом нового учебного года.

В марте 2025 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости усилить защиту объектов инфраструктуры и мест скопления людей в связи с существенным ростом террористических угро.

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Метки: детский сад терроризм учения
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