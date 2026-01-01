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Берег Амура в Хабаровском крае усыпало мертвой рыбой

На берегу Амура в Комсомольске-на-Амуре обнаружили большое количество погибшей мелкой рыбы. Обстоятельства произошедшего заинтересовали природоохранную прокуратуру.

Река Амур

Река Амур в Хабаровском крае (архивное фото)

©Dennis Gross / Shutterstock/Fotodom

Поводом для проверки стала видеозапись, опубликованная в социальных сетях. На кадрах видно, что береговая линия реки покрыта мертвой рыбой. При этом точная протяженность участка, на котором обнаружили погибших особей, пока не установлена.

Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту публикации, передает РИА Новости. Надзорное ведомство намерено оценить действия хозяйствующих субъектов, а также решения органов государственного контроля.

Если проверка выявит нарушения, прокуратура примет меры реагирования. Причины гибели рыбы и возможный ущерб водным биологическим ресурсам пока не уточняются.

Подобные случаи в Хабаровском крае происходили и раньше. Так, в 2020 году жители Комсомольска-на-Амуре сообщали о большом количестве погибших толстолобиков, карасей и сазанов на берегу Амура. Тогда в исследованных пробах воды не обнаружили превышений по нитратам и нитритам. В 2022 году ученые также рассматривали случаи гибели рыбы в регионе и среди возможных причин называли недостаток кислорода в зимний период.

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Метки: Хабаровский край
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