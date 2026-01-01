Бывшие юристы блогера Митрошиной получили по 4 года колонии

В чем суть дела в отношении юристов Митрошиной

По данным прокуратуры Москвы и материалов суда, с января по март 2024 года Волхова и Гольцева, действуя группой по предварительному сговору, убедили Митрошину передать им 41 млн руб. Деньги, принадлежавшие ей как индивидуальному предпринимателю и физическому лицу, были получены под предлогом решения проблем с правоохранительными органами – "на взятки чиновникам" и "защиту от налоговой". Однако никаких вопросов они не решили, а средства присвоили.

На допросах обе признали вину полностью. В ходе прений они изменили позицию и заявили о частичном признании, однако суд счел их вину полностью доказанной. Волховой также запретили заниматься адвокатской деятельностью на три года.

Несмотря на сумму ущерба, Митрошина и ее нынешний адвокат Михаил Мушаилов просили суд не назначать Волховой и Гольцевой реальное лишение свободы из-за наличия у женщин детей. Суд с этой просьбой не согласился.

Уголовное дело против Митрошиной

Сама Александра Митрошина также является фигурантом уголовного дела. 18 июня 2026 года Тверской суд Москвы признал ее виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК) и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Суд установил, что блогер получила более 127 млн руб. и уклонялась от уплаты налогов: речь шла о 55 млн руб. от продажи квартиры на Краснопресненской набережной и 60,2 млн руб. от застройщика по договору долевого участия на Большой Дмитровке. В доход государства конфисковано 115 млн руб., назначен штраф 900.000 руб. Прокуратура обжаловала приговор как слишком мягкий, защита также подала жалобу.