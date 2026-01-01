Цены на атлантическую сельдь в ноябре выросли на 40%: добычу снизили санкции

Средняя оптовая стоимость атлантической сельди в северо-западной части РФ по состоянию на 2 ноября составляла 190 руб. за килограмм. На внутреннем рынке ценовой баланс пока поддерживается за счет предложения тихоокеанской сельди, промысел которой в 2026 году был успешным, но из-за спроса на нее со стороны экспортеров ситуация может поменяться.

Вылов сельди на западе России сократился

По данным Рыбного союза, к 1 ноября в Западном бассейне, в который входит акватория Балтийского моря, было добыто 16,3 тыс. т сельди. За год значение сократилось на 19,3%. На промысел влияет внешнеполитическая обстановка, пишет "Коммерсантъ" в четверг, 5 ноября 2026 года, со ссылкой на Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота.

Часть российского флота не ведет добычу атлантической сельди в рыбопромысловых зонах североатлантических стран из-за антироссийских санкций. Оставшиеся суда ограничены в выгрузке продукции и снабжении в районах вылова. На это накладывается рост издержек рыбаков на оплату труда, строительство флота и береговой инфраструктуры. Аналитики ФГУП "Нацрыбресурс" в своем мониторинге среди факторов роста цен на атлантическую сельдь на северо-западе также выделяют конкуренцию между внутренними и экспортными поставками.

Атлантическую заменяет тихоокеанская

В целом экспорт мороженой сельди в январе – сентябре 2026 года в годовом выражении увеличился на 19%, до 229 тыс. т, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе статистики иностранных таможенных служб. Показатель растет в первую очередь за счет тихоокеанской сельди. Объем ее вылова в 2026 году увеличился почти на 30% в годовом выражении, составив 612,1 тыс. т на 2 ноября. Основными направлениями поставок остаются Китай, Южная Корея, Япония и страны Африки: Нигерия, Того, Гана, Бенин, Камерун.

Атлантическая и тихоокеанская сельдь – разные биологические виды, но с точки зрения потребительских свойств они похожи и могут частично заменять друг друга в переработке. Тихоокеанская сельдь остается одним из самых доступных видов рыбы, однако увеличение цен на атлантическую сельдь и растущий экспорт могут привести к удорожанию и тихоокеанской. По информации ФГУП "Нацрыбресурс", оптовые цены на последнюю на северо-западе страны за неделю выросли на 1,9%, с начала года – на 4,8%. В центре России рост составил 1,3 и 16,9% соответственно.

Цены подогревает Эль-Ниньо

Мировые цены на рыбу растут в том числе в связи с массовым изменением путей миграции рыбы из-за рекордного Эль-Ниньо (существенное повышение температуры воды в экваториальной зоне Тихого океана). В 2026 году этот феномен привел к резкому снижению вылова анчоусов в Перу, сообщили в Рыбном союзе. Альтернативой им на мировом рынке может стать сельдь, которая также выступает источником сырья для производства рыбной муки. На стоимость добычи и доставки рыбы также влияет удорожание топлива.

Дополнительно стимулировать рост цены на сельдь, по оценке Рыбного союза, может высокий спрос внутри страны, поскольку это один из наиболее популярных и доступных видов рыбы. По статистике NTech, в январе – июне 2026 года натуральные продажи сельди в основных рыбных категориях выросли на 13% год к году. Она заняла 9% от совокупных продаж копченой рыбы, 19% – слабосоленой и 90% – в категории пресервов.

Насколько рыба подорожала в РФ с начала 2026 года

С начала 2026 года оптовая стоимость ряда видов рыб существенно выросла. Больше всего, по данным "Нацрыбресурса", прибавили в цене лососевые. Так, оптовая стоимость дальневосточной горбуши с января по конец октября 2026 года увеличилась на 103%, до 670 руб. за килограмм. В Центральной России стоимость этой рыбы достигла в среднем 710 руб.

Цены на кету с начала года стали выше на 80%, до 830 руб. за килограмм. Подорожал также минтай (54,5%). Оптовая стоимость атлантической скумбрии выросла на 80%, до 495 руб., а в северо-западных регионах – на 86,5%, до 485 руб.

Рыба в России дорожает не первый год. По оценкам экспертов, помимо роста цен на топливо и других факторов, на ее стоимость сильно влияет ключевой структурный дисбаланс – экспортная ориентация рыбного рынка.