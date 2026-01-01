Красная икра за октябрь подорожала на 19,8% против 5,8% месяцем ранее. Для сравнения, помидоры прибавили 21,8% за месяц.

Снижение вылова лосося привело к сокращению производства икры и росту цен. В 2026 году добыто около 100 тыс. тонн лососей против 335 тыс. тонн в 2025-м и 235 тыс. тонн в 2024-м; рекорд приходился на 2018 год – 676 тыс. тонн.

Подорожали и другие позиции рыбного прилавка: соленая, маринованная и копченая рыба – на 4,8%; мороженая разделанная (кроме сельди) – на 2,3%; живая и охлажденная – на 0,7%; филе – на 2%; мороженые кальмары – на 1,9%; соленая сельдь – на 1,5%.

Рыбные консервы и копченые деликатесы выросли в цене на 1,3%, консервы в масле и соленое филе сельди – на 0,8%, консервы в томатном соусе и мороженые креветки – на 0,6%.

Сколько сейчас стоит килограмм красной икры

По данным статистики и отраслевых объединений, на фоне неудачной лососевой путины 2026 года средняя розничная цена килограмма красной икры в России вплотную приблизилась к отметке в 9–9,5 тыс. рублей, а в крупных городах стоимость наиболее востребованной икры нерки, кеты и кижуча превышает 10–12 тыс. рублей за килограмм.

В Ассоциации добытчиков лососей Камчатки и Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) ранее поясняли, что при вылове около 100 тыс. тонн горбуши и других тихоокеанских лососей объем производства икры в стране сократился до 6–7 тыс. тонн при обычном внутреннем спросе на уровне 12–15 тыс. тонн в год.

Прогнозы участников рынка к Новому году

Несмотря на осенний ценовой рывок, в отраслевых союзах ожидают стабилизации стоимости деликатеса в преддверии новогодних праздников. По оценкам представителей рыбной отрасли и торговых сетей, скачок цен в сентябре–октябре во многом носил спекулятивный характер и был связан с формированием оптовых запасов перед высоким декабрьским спросом.

В ВАРПЭ отмечают, что дальнейшее резкое удорожание сдерживается ограниченной покупательной способностью россиян: при слишком высоких ценниках потребители начинают переключаться на более доступные альтернативы – икру минтая, сельди, щуки или имитированную продукцию.