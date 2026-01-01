Съемки нового сезона должны начаться в 2027 году. Производственная команда под эгидой Prime Video продолжит рассказывать историю Второй эпохи Средиземья, основанную на произведениях Джона Рональда Руэла Толкина.

Отмечается, что создатели сериала Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей с самого начала планировали рассказать эту историю в пяти сезонах. Такой формат должен позволить последовательно показать возвышение Саурона, создание Колец власти, падение Нуменора и последнюю войну эльфов и людей против Темного властелина.

Четвертый сезон продолжит события предыдущих частей, посвященных борьбе народов Средиземья с Сауроном и его попыткам установить власть над всем миром. Дата премьеры продолжения пока не объявлена.

Где пройдут съемки "Властелина колец" и что происходит с третьим сезоном

Официальный анонс состоялся в день выхода финальных седьмого и восьмого эпизодов третьего сезона, премьера которого стартовала на Prime Video 11 ноября 2026 года.

В третьей части сюжет перенесся на пять лет вперед, охватив разгар войны эльфов с Сауроном и ковку Единого Кольца. Производство четвертого сезона уже находится на этапе препродакшена, а сами съемки начнутся весной 2027 года на британской студии Shepperton, куда команда переехала из Новой Зеландии еще при работе над вторым сезоном.

Показатели просмотров и реакция аудитории на "Кольца власти"

По данным Amazon, за первые 12 дней после премьеры третий сезон посмотрели 33 млн зрителей по всему миру. Проект вошел в десятку самых популярных продолжений сериалов в истории платформы и занял первое место в чартах Prime Video более чем в 100 странах.

Кроме того, третий сезон получил самую высокую оценку критиков за всю историю шоу на агрегаторе Rotten Tomatoes – 79% свежести, тогда как общая аудитория всей франшизы с момента дебюта в 2022 году превысила 185 млн человек.

Бюджет "Колец власти" и права на экранизацию

"Властелин колец: Кольца власти" остается самым дорогим телевизионным проектом в истории индустрии. В 2017 году компания Amazon заплатила наследникам Джона Р. Р. Толкина около $250 млн только за права на экранизацию приложений к роману "Властелин колец", а общие затраты на производство всех пяти запланированных сезонов с учетом маркетинга оцениваются более чем в $1 млрд. Бюджет только первого сезона составил около $465 млн.