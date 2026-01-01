Как рассказали в пресс-службе "Водоканала" изданию ЕАН, водовод диаметром 1200 мм построили в 1986 году, и раньше он принадлежал СУГРЭС. В 2024 году по решению администрации Екатеринбурга сеть передали на баланс предприятия уже в предаварийном состоянии. Специалисты отремонтировали один из участков, но затем обнаружили новое повреждение выше по направлению водовода, за пределами отремонтированного участка.

В "Водоканале" назвали график работ. В воскресенье, 22 ноября, начнутся подготовительные и земляные работы. С 0:00 до 2:00 понедельника, 23 ноября, водовод на участке от плотины Исетского водохранилища до СУГРЭС отключат, после чего трубопровод опорожнят. Основные аварийно-восстановительные работы запланированы с 14:00 23 ноября до полуночи 25 ноября. В среду, 25 ноября, водовод заполнят и проведут гидравлические испытания, подача технической воды на СУГРЭС возобновится с 23:00. В четверг, 26 ноября, оборудование СУГРЭС подготовят к подаче подпиточной воды, то есть воды, компенсирующей потери в тепловой сети, в теплосеть, восстановление подачи начнется с 23:00.

В пресс-службе "Екатеринбургской теплосетевой компании" уточнили, что приостановка горячего водоснабжения затронет часть домов в Уралмаше, Эльмаше, Пионерском и центральных районах. Управляющие компании и ТСЖ уже получили уведомления, а проверить, попадает ли конкретный дом под ограничения, можно в своей управляющей компании или ТСЖ.

В мэрии обещали сохранить отопление: чтобы сократить число пострадавших жителей, "Водоканал" максимально увеличит подачу холодной воды на тепловые источники города. "Специалисты МУП «Водоканал» будут восстанавливать водовод в круглосуточном режиме", – сказали в мэрии, объяснив неотложность работ тем, что устойчивые отрицательные температуры еще не установились.

Минувшим летом жители Екатеринбурга уже сталкивались с длительными перебоями в подаче горячей воды. После аварии на фильтровальной станции "Водоканала" 7 августа, когда из строя вышли восемь из 20 фильтров, без воды остались Новосвердловская ТЭЦ и котельная на улице Гурзуфской, а сроки возобновления водоснабжения переносились несколько раз.