Чищу картофель в мундире за 5 секунд: 2 лайфхака, которые превращают утомительный процесс в легкую задачу

Что сделать до варки картофеля в мундире, чтобы быстро его очистить

Перед варкой я делаю круговой надрез острым ножом по центру каждого клубня. Прорезаю картофелины по окружности на глубину 2–3 мм. Затем отвариваю картофель в мундире, как обычно. Как правило, на это уходит около получаса. Фактическое время зависит от размеров корнеплодов и того, когда собрана картошка. Корнеплоды нового урожая варятся намного быстрее.

Что сделать после варки картофеля, чтобы быстро снять кожуру

Достаю сварившийся картофель шумовкой, перекладываю все клубни в дуршлаг и быстро обдаю холодной водой. Чем она холоднее, тем лучше. Из-за резкого перепада температур кожура будет легче отставать от мякоти. Но "холодный душ" должен быть очень коротким, иначе картошка станет водянистой.

После этого выкладываю клубни на бумажную салфетку и даю им немного остыть. Далее беру каждую картофелину в одну руку, а другой стягиваю часть кожуры вверх. Затем переворачиваю и таким же же образом удаляю вторую половину. Если картофель хорошо сварился, то кожура отделяется без усилий. На чистку каждого клубня уходит несколько секунд.