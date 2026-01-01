О решении объявить российского военного атташе персоной нон грата Расмуссен сообщил на пресс-конференции, передает Nyheder. По словам министра, с послом России провели встречу в МИДе и сообщили ему о решении правительства. Атташе должен покинуть Данию в течение семи дней.

Персона нон грата означает, что дипломат объявлен нежелательным лицом и обязан покинуть принимающую страну. Дания не обязана публично объяснять мотивы такого решения.

Фредериксен заявила об ужесточении визовых ограничений для россиян. По ее словам, Копенгаген отменит все несущественные визы для российских граждан, а такие визы будут действительны только в стране, где их выдали. Министр иностранных дел Дании отметил, что изменения коснутся несрочных, необязательных поездок, и призвал страны ЕС последовать этому решению.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила ТАСС, что Москва примет ответные меры. Конкретные ответные меры Москва не назвала. Сроки и формат ответа остаются неизвестными.

Ранее посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген в интересах разведки Соединённых Штатов перехватывает и обрабатывает международный цифровой трафик на своей территории.

В конце сентября в МИД России вызвали посла Дании Рольфа Холмбое. Ему был заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями вертолета датских ВВС в отношении российского корвета Балтийского флота.