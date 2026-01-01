Дефицит бензина в Липецкой области может сохраниться до конца августа

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Губернатор призывает к взаимовыручке

"Друзья, ситуация с бензином напряженная. Не буду подслащивать горькую пилюлю: в ближайшую неделю-две серьезного улучшения ожидать не стоит", – написал Артамонов во вторник, 11 августа 2026 года, попросив жителей проявить взаимовыручку: по возможности сократить поездки и не заправлять бак "под завязку".

"Если можете сократить поездки – сократите. Если можете не доливать 10 литров до полного бака – человек, который приедет на заправку уже "на лампочке", скажет вам спасибо. Транспорт экстренных служб топливом обеспечен. Здесь сбоев нет. Ситуация сложная, но временная", – написал губернатор.

Он добавил, что власти региона ежедневно взаимодействуют с нефтяными компаниями и находятся на связи с правительством России и Минэнерго, чтобы обеспечить область дополнительным топливом.

Ограничения на продажу бензина в Липецкой области

Первые лимиты ввели 24 июня: АИ-92 и АИ-95 отпускали физлицам в объеме не более 30 л на автомобиль. Затем ограничение распространили также на АИ-100.

С 11 июля по 1 августа действовал более жесткий порядок: бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-100 продавали по принципу "четный/нечетный день" в зависимости от первой цифры госномера, при этом лимит сохранялся на уровне 30 л. С 1 августа режим отменили.

В августе дефицит вновь обострился: поставки бензина в область сократили отдельные нефтяные компании, а имеющиеся объемы не покрывают спрос.

Дефицит бензина в российских регионах весной и летом 2026 года

Проблемы с обеспечением бензином в РФ появились в мае 2026 года. Причиной стало сокращение предложения бензина на внутреннем рынке при высоком спросе.

Дополнительное давление создали аварийные остановки и плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов, а также перебои в работе НПЗ после атак на российскую нефтяную инфраструктуру. В отдельных субъектах проблему усиливали сложности с доставкой топлива и удаленность от основных нефтеперерабатывающих центров.

Первые ограничения были введены в Севастополе 22 мая: на одной из крупных сетей АЗС отпуск бензина ограничили 20 л в одни руки из-за перебоев с поставками. В конце мая ограничения распространились на Крым: продажу бензина марок Аи-95 и Аи-92 ограничили объемом до 20 л в сутки на человека.

К середине июня ситуация в Севастополе начала нормализовываться, однако в Крыму дефицит сохранялся и в июле. В середине лета перебои начали фиксироваться уже в регионах Центральной и Северо-Западной России. 4 июля временный порядок продажи бензина ввела Орловская область – топливо отпускали по четным и нечетным дням в зависимости от последней цифры номера автомобиля. Затем ограничения появились в Курской и Липецкой областях, а с 20 июля – в Тамбовской области.

С 10 июля ограничения действовали также в Псковской области, а в Ненецком автономном округе – ограничения по объему отпуска топлива. Таким образом, к середине июля ограничения на продажу топлива действовали как минимум в девяти регионах. К концу месяца ТАСС сообщал об улучшении ситуации с очередями на АЗС в 45 регионах.