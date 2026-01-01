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Почему пирог не пропекается внутри

Помимо духовки с неравномерным прогревом основных причин несколько.

Слишком высокий жар. При температуре выше 190–200°C верх и края высокого пирога быстро схватываются и румянятся, блокируя выход пара. В результате середина не успевает пропечься. Также это актуально для пирогов из влажного теста.

Лишняя влага в начинке. Свежие или замороженные ягоды, сочные фрукты, плохо отжатый творог или сырая рыба при нагревании выделяют много жидкости и "заваривают" тесто изнутри.

Ошибки при приготовлении теста. Слишком жидкое тесто (особенно при избытке кефира, сметаны или яиц при нехватке муки) или нарушение технологии замеса не дают структуре стабилизироваться.

Неподходящая форма. В слишком глубокой и узкой форме с толстыми стенками центр пирога прогревается очень медленно.

Что можно сделать, если пирог не пропекся внутри

Я всегда проверяю готовность теста зубочисткой. Если пирог уже зарумянился сверху, но зубочистка выходит из центра влажной, делаю три вещи.

Снижаю температуру в духовке до 160°C. Накрываю верх пирога листом фольги или слегка смазанным маслом пергаментом, чтобы корочка не подгорела. Переставляю форму на уровень ниже и допекаю пирог до сухой шпажки. Как правило, достаточно 10–20 минут.

Особенности разных вариантов теста

У каждого теста есть свои особенности. Я всегда учитываю их, когда пеку пироги.