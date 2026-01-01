Допустимый вес школьного рюкзака назвали в Минпросвещения

"По рекомендациям Роспотребнадзора вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей, включая вес рюкзака или ранца, не должен превышать для учащихся первых-вторых классов более 1,5 кг, третьих-четвертых классов – более 2 кг, пятых-шестых классов – более 2,5 кг, седьмых-восьмых классов – более 3,5 кг, 9-11-х классов – более 4 кг", – сказала Адамовская.

Оптимальным названо соотношение массы ранца с учебниками и тетрадями к весу ребенка на уровне один к 10. По словам эксперта, такой подход учитывает индивидуальные возможности ученика.

Отдельно регламентируется масса пустых изделий. "Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий без учебников не должен превышать 700 г для обучающихся начальных классов и 1000 г – для обучающихся средних и старших классов", – отметила Адамовская.

С 1 августа 2025 года в РФ был введен государственный стандарт (ГОСТ) на школьные рюкзаки и ранцы. Они должны иметь формоустойчивую спинку и не выцветать. ГОСТ рекомендует использовать при изготовлении ранцев и рюкзаков материалы контрастных цветов.

В них не может быть элементов с острыми краями, на передней и боковых частях, а также на плечевых ремнях отделочные материалы должны быть сделаны из светоотражающих материалов.

Кроме того, в конструкции таких сумок должны быть предусмотрены нагрудный и поясной ремни для более плотного прилегания изделия к фигуре и правильного распределения массы его содержимого.