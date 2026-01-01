Бывших топ-менеджеров "Роснано" приговорили к многолетним срокам по делу об ущербе на 52 млрд рублей

Адвокат Подольского Андрей Гривцов заявил, что решение об обжаловании примут после изучения текста приговора и обсуждения с подзащитным.

О задержании этих троих стало известно 31 января 2025 года.

По версии следствия, в 2017 году фигуранты реклассифицировали финансовые обязательства, чтобы скрыть слабые результаты компании. Государство как единственный акционер получило недостоверную отчетность, что позволило избежать отзыва госгарантий и привлечь дополнительное финансирование.

В 2022–2024 годах государству пришлось выделить компании более 43 млрд рублей, а установленный следствием ущерб к моменту завершения расследования вырос до 52 млрд.

Бывшие управленцы "Роснано" фигурируют во множестве уголовных дел.

Так, 10 сентября 2026 года бывший управляющий директор по инвестиционной деятельности госкорпорации "Роснано", экс-гендиректор ООО "Крокус наноэлектроника" Андрей Кушнарёв был осужден на девять лет за хищения при реализации проекта Crocus по созданию в России производства энергонезависимой магниторезистивной памяти (MRAM). Ущерб оценили в 7,5 млрд рублей.

11 сентября стало известно о передаче в суд дела о хищении у "Роснано" 768 млн рублей под видом продажи долей в компании "Акрилан". Обвиняемые – глава "Акрилана" Олег Кузин, начальник юротдела фирмы Татьяна Шадеева, бывший старший управляющий директор по инвестиционной деятельности Инвестиционного дивизиона "К" "Роснано" Сергей Вахтеров, управляющий этого подразделения Иван Гончар.