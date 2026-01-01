Если после отпуска на юге кожа выглядит хуже, меняю уход за ней: 4 совета косметолога, которые выручают каждый год

Содержание:

Почему после отпуска на юге состояние кожи ухудшается

Это происходит из-за нескольких причин. Основные из них – внешние факторы и ошибки в уходе.

Избыток ультрафиолета и жара заставляют сальные железы работать более активно. Как следствие забиваются поры, становятся более заметными черные точки. Если еще и не уделять на отдыхе достаточно внимания очищению кожи, может обостриться акне.

Если использовать крем с низким SPF или забывать наносить его заново каждые 2-3 часа, могут появиться веснушки и пигментные пятна.

После длительных авиаперелетов кожа сильно страдает от обезвоженности, так как воздух в салоне самолета очень сухой. Проблема усиливается, если в номере отеля на полную мощность работает кондиционер.

Также кожа очень чувствительна к резкой смене климата или воды, которой мы умываемся, изменениям в рационе, нарушению режима сна. Все это отражается на ее состоянии: она может стать более чувствительной и тусклой, начать шелушиться, могут появиться раздражение или высыпания.

По возвращении с отдыха часто хочется использовать как можно больше разных средств, чтобы быстрее привести кожу в порядок. Одно время я так и поступала, и не могла понять, почему все только становится еще хуже. В итоге пришлось идти к косметологу. Она мне объяснила, как следует поступать.

Самое важное – восстановить защитный барьер кожи. После этого можно добавить в уход средства для ее глубокого очищения, борьбы с высыпаниями и пигментацией. Теперь каждый год следую четырем правилам.

Восстановление защитного барьера кожи

Первая задача – восстановить защитный барьер кожи, который пострадал из-за авиаперелетов, активного загара, купания в море и в бассейне. Именно из-за его нарушения кожа становится более чувствительной, быстро теряет влагу, шелушится. Поэтому в первую неделю после возвращения домой я использую только мягкие очищающие средства, а также базовые кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой, церамидами, аминокислотами, экстрактом алоэ, пантенолом. Средства с активными ингредиентами добавляю в уход, когда кожа восстановится.

Глубокое очищение

Если поры забились, а цвет лица ухудшился, использую два раза в неделю энзимную пудру, а после нее обязательно наношу очищающую маску с глиной. Быстрых изменений не жду, но уже через две недели такого ухода кожа выглядит намного лучше, поры становятся менее заметны.

Борьба с высыпаниями

Если после отдыха на юге на коже стали появляться прыщики – борюсь с ними точечно. Использую кремы и гели-корректоры с салициловой кислотой и экстрактом чайного дерева, чтобы подсушить высыпания. Также, как показал опыт, быстрее избавиться от обострения акне помогают глиняные маски с этими ингредиентами. На ночь наклеиваю пластыри от прыщей. Небольшие исчезают уже к утру. При необходимости на следующую ночь повторяю эту процедуру.

Выравнивание цвета лица

Если на память об отпуске остались пигментные пятна и веснушки, добавляю в вечерний уход сыворотки с миндальной или молочной кислотой, а в дневной – с витамином С. Они постепенно осветляют кожу, выравнивают и улучшают тон лица. Эффект от них не такой быстрый, как от косметики с ретинолом, гликолевой кислотой и пилингов. Однако пока солнце еще сильное, слишком активное отбеливание кожи может только усилить проблемы. Поэтому серьезную борьбу с гиперпигментацией всегда откладываю до октября-ноября.

Также обязательно каждый день использую дневной крем с SPF50, чтобы не появилась новая пигментация.

Проверено неоднократно: такая схема ухода позволяет привести кожу в порядок, не тратя деньги на процедуры у косметолога.