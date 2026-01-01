Если томаты краснеют неравномерно, использую 2 удобрения: уже через несколько дней проблема решена

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Почему помидоры краснеют неравномерно

Чаще всего проблема кроется в нехватке калия и магния. Без достаточно количества калия плоды краснеют очень медленно и часто неравномерно.

Магний необходим для фотосинтеза, без которого невозможно нормальное развитие растений. Первый признак его дефицита – пожелтение листьев между прожилками. Также листики часто загибаются вверх, а плоды краснеют пятнами. Одно время я считала, что в этом виновата августовская жара, однако соседка рекомендовала подкормить кусты магнием – и проблема отпала.

С тех пор в августе использую две подкормки. Полностью созревшие помидоры с желтыми или зелеными "плечиками" свой цвет уже не изменят, но еще поспевающие окрасятся равномерно.

Чем подкормить томаты, чтобы они покраснели быстро и целиком

Вначале подкармливаю томаты монофосфатом калия. В этом удобрении также есть фосфор, который нужен для быстрого созревания плодов. Развожу столовую ложку удобрения в 10 литрах воды и поливаю под корень по влажной почве по 0,5-0,7 литра под куст.

Через 2-3 дня опрыскиваю томаты по листьям раствором сульфата магния. Пропорция та же – столовая ложка без горки на 10 литров воды. После внекорневой подкормки магний очень быстро усваивается. Если по мере созревания новых плодов проблема сохраняется, через 10 дней повторяю подкормку.

Из-за чего еще томаты могут краснеть неравномерно

Дефицит калия и магния – основная, но не единственная причина. Помидоры могут краснеть неравномерно, если растения испытывают стресс. В первую очередь от нерегулярных поливов, солнечных ожогов и перегрева, а также перепадов температур.