Если томаты краснеют неравномерно, использую 2 удобрения: уже через несколько дней проблема решена

Почему помидоры краснеют неравномерно
Чаще всего проблема кроется в нехватке калия и магния. Без достаточно количества калия плоды краснеют очень медленно и часто неравномерно.
Магний необходим для фотосинтеза, без которого невозможно нормальное развитие растений. Первый признак его дефицита – пожелтение листьев между прожилками. Также листики часто загибаются вверх, а плоды краснеют пятнами. Одно время я считала, что в этом виновата августовская жара, однако соседка рекомендовала подкормить кусты магнием – и проблема отпала.
С тех пор в августе использую две подкормки. Полностью созревшие помидоры с желтыми или зелеными "плечиками" свой цвет уже не изменят, но еще поспевающие окрасятся равномерно.
Чем подкормить томаты, чтобы они покраснели быстро и целиком
Вначале подкармливаю томаты монофосфатом калия. В этом удобрении также есть фосфор, который нужен для быстрого созревания плодов. Развожу столовую ложку удобрения в 10 литрах воды и поливаю под корень по влажной почве по 0,5-0,7 литра под куст.
Через 2-3 дня опрыскиваю томаты по листьям раствором сульфата магния. Пропорция та же – столовая ложка без горки на 10 литров воды. После внекорневой подкормки магний очень быстро усваивается. Если по мере созревания новых плодов проблема сохраняется, через 10 дней повторяю подкормку.
Из-за чего еще томаты могут краснеть неравномерно
Дефицит калия и магния – основная, но не единственная причина. Помидоры могут краснеть неравномерно, если растения испытывают стресс. В первую очередь от нерегулярных поливов, солнечных ожогов и перегрева, а также перепадов температур.
- При жаре выше +27…+30°C или ночных температурах ниже +15°C окрашивание плодов нарушается или тормозится. Поэтому я всегда слежу, чтобы земля во время созревания помидоров сильно не пересыхала. В жару нужно 5-7 литров воды под куст. Если замульчировать почву, она дольше сохраняет влагу.
- В жаркую солнечную погоду притеняю теплицу сеткой, а когда ночи становятся холодными – укрываю кусты спанбондом.
- Чтобы избежать солнечных ожогов, никогда не удаляю много листьев. Хотя это ускоряет созревание томатов, плоды могут пострадать. Поэтому всегда оставляю над ними минимум два яруса листочков – они защищают помидоры и от перегрева, и от прямых лучей солнца.
- Также я обратила внимание, что чаще всего проблема возникает у старых сортов томатов. Большинство современных гибридов лишены этого недостатка. Также есть некоторые сорта, для которых более бледные "плечики" – это нормально. Мякоть внутри все равно сладкая и спелая.