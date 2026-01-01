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Если томаты краснеют неравномерно, использую 2 удобрения: уже через несколько дней проблема решена

Иногда помидоры поспевают, но краснеют не полностью. Верхняя часть у плодоножки (плечики) так и остается желто-зеленой или бледно-оранжевой, в то время как нижняя часть плода уже красная. Такие томаты менее вкусные, да и в заготовках они смотрятся хуже. Проблему можно решить, разобравшись, чем она вызвана.

Томаты краснеют неравномерно

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»
Содержание:

Почему помидоры краснеют неравномерно

Чаще всего проблема кроется в нехватке калия и магния. Без достаточно количества калия плоды краснеют очень медленно и часто неравномерно.

Магний необходим для фотосинтеза, без которого невозможно нормальное развитие растений. Первый признак его дефицита – пожелтение листьев между прожилками. Также листики часто загибаются вверх, а плоды краснеют пятнами. Одно время я считала, что в этом виновата августовская жара, однако соседка рекомендовала подкормить кусты магнием – и проблема отпала.

С тех пор в августе использую две подкормки. Полностью созревшие помидоры с желтыми или зелеными "плечиками" свой цвет уже не изменят, но еще поспевающие окрасятся равномерно.

Чем подкормить томаты, чтобы они покраснели быстро и целиком

Вначале подкармливаю томаты монофосфатом калия. В этом удобрении также есть фосфор, который нужен для быстрого созревания плодов. Развожу столовую ложку удобрения в 10 литрах воды и поливаю под корень по влажной почве по 0,5-0,7 литра под куст.

Через 2-3 дня опрыскиваю томаты по листьям раствором сульфата магния. Пропорция та же – столовая ложка без горки на 10 литров воды. После внекорневой подкормки магний очень быстро усваивается. Если по мере созревания новых плодов проблема сохраняется, через 10 дней повторяю подкормку.

Из-за чего еще томаты могут краснеть неравномерно

Дефицит калия и магния – основная, но не единственная причина. Помидоры могут краснеть неравномерно, если растения испытывают стресс. В первую очередь от нерегулярных поливов, солнечных ожогов и перегрева, а также перепадов температур.

  • При жаре выше +27…+30°C или ночных температурах ниже +15°C окрашивание плодов нарушается или тормозится. Поэтому я всегда слежу, чтобы земля во время созревания помидоров сильно не пересыхала. В жару нужно 5-7 литров воды под куст. Если замульчировать почву, она дольше сохраняет влагу.
  • В жаркую солнечную погоду притеняю теплицу сеткой, а когда ночи становятся холодными – укрываю кусты спанбондом.
  • Чтобы избежать солнечных ожогов, никогда не удаляю много листьев. Хотя это ускоряет созревание томатов, плоды могут пострадать. Поэтому всегда оставляю над ними минимум два яруса листочков – они защищают помидоры и от перегрева, и от прямых лучей солнца.
  • Также я обратила внимание, что чаще всего проблема возникает у старых сортов томатов. Большинство современных гибридов лишены этого недостатка. Также есть некоторые сорта, для которых более бледные "плечики" – это нормально. Мякоть внутри все равно сладкая и спелая.

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Метки: дача садоводство советы
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