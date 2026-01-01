Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала компании "Гротекс" перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере 2 млрд руб., сообщили в ведомстве в четверг, 19 ноября 2026 года. Патентное нарушение было допущено при реализации препарата "Эмфорикс" с действующим веществом эмпаглифлозин.

Патент на эмпаглифлозин, используемый в оригинальном препарате "Джардинс", действует до 28 ноября 2029 года. "Гротекс" начал продажи аналога до истечения этого срока – осенью 2025 года. ФАС возбудила дело после обращения Boehringer Ingelheim 19 августа.

Введение в оборот дженериков лекарственных препаратов до истечения срока действия патента на оригинал является нарушением антимонопольного законодательства. После начала спецоперации в 2022 году Россия ослабила защиту иностранных патентов в отдельных случаях, но не отменила патентное право и не разрешила российским компаниям произвольно копировать западные лекарства.

Что изменилось после 2022 года

В марте 2022 года для патентообладателей, связанных с государствами, совершающими недружественные действия против России, установили нулевую компенсацию за использование их изобретений без согласия. Это позволяло российским компаниям не платить правообладателям из недружественных стран за использование их патентов, если такое использование было разрешено государством в специальном порядке.

В апреле 2024 года механизм перестроили. Предыдущее постановление отменили. Была создана специальная правительственная подкомиссия, уполномоченная принимать решения об использовании иностранных изобретений без согласия патентообладателей в целях экономической безопасности. При этом для последних предусмотрели выплату соразмерной компенсации.

В 2026 году важным инструментом фармацевтической политики стало принудительное лицензирование. Оно применяется, если использовать чужой запатентованный продукт или технологию без согласия владельца патента разрешает суд. При рассмотрении таких споров учитываются доступность лекарства, объемы поставок и ценовая политика оригинального производителя.

Тем не менее ни одно из этих послаблений не означает автоматического разрешения использовать чужие патенты.