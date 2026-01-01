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Фурсенко призвал усложнить ЕГЭ из-за роста числа стобалльников

В 2026 году более 10 тысяч выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ, что стало рекордом за всю историю экзамена. Помощник президента Андрей Фурсенко считает, что такая массовость максимальных результатов не позволяет объективно оценить уровень подготовки школьников и выделить действительно сильнейших абитуриентов.

Сдача экзамена

(Иллюстрация)

©Пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы / Портал мэра и правительства Москвы / Mos.ru

"Когда возникает большое количество стобалльников, то это означает, что надо менять правила игры. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить уровень всех ребят и распределение по этим уровням", – сказал Фурсенко беседе с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым в понедельник, 11 августа 2026 года.

Экс-министр образования также предложил постепенно отказаться от значительной части школьных олимпиад, которые, по его мнению, "девальвировали себя". Видеозапись интервью опубликована в Telegram-канале Юнашева.

По информации министра просвещения Сергея Кравцова, среди стобалльников 2026 года 933 человека набрали 200 баллов за два экзамена, 76 – 300 баллов, а восемь выпускников получили максимальные 400 баллов. Ранее ректоры ведущих вузов жаловались на избыток олимпиадников, занимающих бюджетные места, и предлагали ввести для них квоты.

В профессиональном сообществе мнения разделились: эксперты указывают, что для усложнения ЕГЭ потребуется менять образовательные стандарты, и напоминают, что программа экзамена и без того ежегодно усложняется. Некоторые считают, что проблема не в самом ЕГЭ, а в различиях между вариантами и шкале перевода баллов.

Впервые в истории ЕГЭ сдали на 500 баллов. Московская школьница Екатерина Малкова из школы №1409 получила высшую оценку по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.

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Метки: ЕГЭ образование
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