Фурсенко призвал усложнить ЕГЭ из-за роста числа стобалльников

"Когда возникает большое количество стобалльников, то это означает, что надо менять правила игры. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить уровень всех ребят и распределение по этим уровням", – сказал Фурсенко беседе с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым в понедельник, 11 августа 2026 года.

Экс-министр образования также предложил постепенно отказаться от значительной части школьных олимпиад, которые, по его мнению, "девальвировали себя". Видеозапись интервью опубликована в Telegram-канале Юнашева.

По информации министра просвещения Сергея Кравцова, среди стобалльников 2026 года 933 человека набрали 200 баллов за два экзамена, 76 – 300 баллов, а восемь выпускников получили максимальные 400 баллов. Ранее ректоры ведущих вузов жаловались на избыток олимпиадников, занимающих бюджетные места, и предлагали ввести для них квоты.

В профессиональном сообществе мнения разделились: эксперты указывают, что для усложнения ЕГЭ потребуется менять образовательные стандарты, и напоминают, что программа экзамена и без того ежегодно усложняется. Некоторые считают, что проблема не в самом ЕГЭ, а в различиях между вариантами и шкале перевода баллов.

Впервые в истории ЕГЭ сдали на 500 баллов. Московская школьница Екатерина Малкова из школы №1409 получила высшую оценку по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.