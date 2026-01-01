Гинцбург назвал виды рака, которые могут победить в ближайшие 3–6 лет

"За все виды рака я не берусь сейчас говорить, но вот те, которые нам известны: меланома, мелкоклеточный рак легких, рак мочевого пузыря, колоректальный рак. Соответственно, здесь, по всей видимости, с определенной степенью достоверности можно говорить, что мы должны прийти в течение трех-шести лет именно к такому результату", – сказал Гинцбург РИА Новости, отвечая на вопрос, удастся ли человечеству победить рак.

По его словам, такого результата позволит добиться новая иммунная терапия, совмещающая персонализированные вакцины и ингибиторы контрольных точек.

Ранее Гинцбург сообщал о планах разработки в России трех новых вакцин: от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легкого и рака толстой кишки.

В апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России пациенту с меланомой кожи впервые в клинической практике ввели персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "Неоонковак", разработанную при участии НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ радиологии Минздрава России.

Речь идет не о профилактической прививке, а о терапевтическом препарате для людей, у которых уже диагностировано онкологическое заболевание. Принцип персонализации заключается в том, что состав вакцины подбирается под конкретную опухоль пациента.

В мае Гинцбург сообщил, что препарат готовится получить второй пациент.

Еще одно направление развивается Федеральным медико-биологическим агентством. В ноябре 2025 года ФМБА получило разрешение на клиническое применение персонализированной пептидной терапевтической онковакцины "Онкопепт" для лечения колоректального рака. Первому пациенту препарат ввели 31 марта 2026 года.

В апреле 2026 года ФМБА получило разрешение на клиническое применение второй персонализированной онковакцины – "Онкорны", предназначенной для взрослых пациентов с метастатическим колоректальным раком после двух и более линий системной терапии, а также для определенной группы пациентов с опухолями, имеющими микросателлитную нестабильность.

Работа над следующими препаратами пока находится на более ранних стадиях. ФМБА в 2026 году проводит регламентированные доклинические исследования персонализированных онковакцин против глиобластомы и меланомы.