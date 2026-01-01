Использование телефонов на уроках запретят

Согласно тексту документа, который приводит РИА Новости, обучающиеся обязаны "не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий".

"Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года и действует до 1 сентября 2027 года", – говорится в текссте.

В приказе также предусмотрены исключения: пользоваться телефонами разрешается в случаях угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также в других экстренных ситуациях.

Что ждет учащихся в новом учебном году?

Минпросвещения утвердило базовый набор обязательных предметов, традиционно изучаемых в российских школах – он сохраняется на всех уровнях образования.

Как уточнили в ведомстве, это русский язык, математика, история, география, литература, иностранный язык, физика, химия и биология. Остальные предметы распределены по уровням обучения с учетом возраста и нагрузки учеников.

Для учащихся 5–9-х классов установлены следующие обязательные дисциплины: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история (включая историю России, всеобщую историю и историю края), обществознание (с 2026 года – только с девятого класса), география, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, труд (технология), физкультура, безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка.

В учебные планы вводится новый предмет – "духовно-нравственная культура России" (в 2026/2027 учебном году только для пятых классов, а со следующего – для пятых-седьмых). Он призван дополнить образовательную программу в части воспитания и мировоззрения школьников.

В старшей школе изучаются: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, безопасность жизнедеятельности, начальная военная подготовка и физкультура.