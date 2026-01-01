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Минпросвещения назвало обязательные предметы на 2026/27 год

Как сообщил РИА Новости эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко, базовый набор обязательных предметов, традиционно изучаемых в российских школах, сохраняется на всех уровнях образования.

"Это русский язык, математика, история, география, литература, иностранный язык, физика, химия и биология. Остальные предметы распределены по уровням обучения с учетом возраста и нагрузки учеников", – уточнил Костенко.

В начальной школе обязательными остаются русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, изобразительное искусство, музыка, труд (технология) и физкультура.

Для учащихся 5–9-х классов установлены следующие обязательные дисциплины:

  • русский язык;
  • литература;
  • иностранный язык;
  • математика;
  • информатика;
  • история (включая историю России, всеобщую историю и историю края);
  • обществознание (с 2026 года – только с девятого класса);
  • география;
  • физика;
  • биология;
  • химия;
  • изобразительное искусство;
  • музыка;
  • труд (технология);
  • физкультура;
  • безопасность жизнедеятельности;
  • начальная военная подготовка.

Костенко уточнил, что в учебные планы вводится новый предмет. "Вместе с тем в этом году появляется новый учебный предмет – "Духовно-нравственная культура России" (в 2026/27 учебном году только для пятых классов, а со следующего – для пятых–седьмых). Он призван дополнить образовательную программу в части воспитания и мировоззрения школьников", – пояснил эксперт.

В старшей школе изучаются:

  • русский язык;
  • литература;
  • иностранный язык;
  • математика;
  • информатика;
  • история;
  • обществознание;
  • география;
  • физика;
  • химия;
  • биология;
  • безопасность жизнедеятельности;
  • начальная военная подготовка;
  • физкультура.

По словам Костенко, отдельные дисциплины включаются по желанию семей и при наличии ресурсов у школы. "Родной язык, родная литература и второй иностранный язык включаются в учебный план только по заявлению родителей и при наличии условий в школе", – заключил Костенко.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября 2026 года российские школы переходят на обновленную образовательную программу. По его словам, ведомство "комплексно обновило содержание учебных предметов, а также внеурочной деятельности", чтобы дети повсеместно получали качественное образование и имели возможности развиваться за пределами класса.

По данным Минпросвещения, 1 сентября в школы придут порядка 17,5 млн детей, из них около 1,5 млн – первоклассники.

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Метки: Минпросвещения школа
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