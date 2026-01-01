Минпросвещения назвало обязательные предметы на 2026/27 год

"Это русский язык, математика, история, география, литература, иностранный язык, физика, химия и биология. Остальные предметы распределены по уровням обучения с учетом возраста и нагрузки учеников", – уточнил Костенко.

В начальной школе обязательными остаются русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, изобразительное искусство, музыка, труд (технология) и физкультура.

Для учащихся 5–9-х классов установлены следующие обязательные дисциплины:

русский язык;

литература;

иностранный язык;

математика;

информатика;

история (включая историю России, всеобщую историю и историю края);

обществознание (с 2026 года – только с девятого класса);

география;

физика;

биология;

химия;

изобразительное искусство;

музыка;

труд (технология);

физкультура;

безопасность жизнедеятельности;

начальная военная подготовка.

Костенко уточнил, что в учебные планы вводится новый предмет. "Вместе с тем в этом году появляется новый учебный предмет – "Духовно-нравственная культура России" (в 2026/27 учебном году только для пятых классов, а со следующего – для пятых–седьмых). Он призван дополнить образовательную программу в части воспитания и мировоззрения школьников", – пояснил эксперт.

В старшей школе изучаются:

русский язык;

литература;

иностранный язык;

математика;

информатика;

история;

обществознание;

география;

физика;

химия;

биология;

безопасность жизнедеятельности;

начальная военная подготовка;

физкультура.

По словам Костенко, отдельные дисциплины включаются по желанию семей и при наличии ресурсов у школы. "Родной язык, родная литература и второй иностранный язык включаются в учебный план только по заявлению родителей и при наличии условий в школе", – заключил Костенко.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября 2026 года российские школы переходят на обновленную образовательную программу. По его словам, ведомство "комплексно обновило содержание учебных предметов, а также внеурочной деятельности", чтобы дети повсеместно получали качественное образование и имели возможности развиваться за пределами класса.

По данным Минпросвещения, 1 сентября в школы придут порядка 17,5 млн детей, из них около 1,5 млн – первоклассники.