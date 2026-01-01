Школьная программа будет обновлена с 1 сентября

"В преддверии нового учебного года мы провели масштабную работу по всем направлениям системы образования. Детально проработали программы, чтобы укрепить единое образовательное пространство страны", – рассказал министр Сергей Кравцов в интервью РИА Новости в субботу, 8 августа 2026 года.

В частности, по его словам, с 2026 года обществознание будет преподаваться в 9–11-х классах. Одновременно увеличится количество учебных часов по истории. Для этого предмета установлена единая программа с фиксированным временем на изучение и без возможности менять порядок тем.

Министерство вводит новый предмет "Духовно-нравственная культура России", пояснил Кравцов. Для пятиклассников курс начнется в январе 2027 года, для 6–7-х классов – с 1 сентября 2027 года. Цель – формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных духовно-нравственных ценностях. В рамках предмета будут изучаться жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, в том числе героев СВО.

Курс "Основы безопасности и защиты Родины" с нового учебного года разделяется на два обязательных и единых для всех школ направления: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка". Обучение будет сосредоточено на практических навыках, необходимых для защиты в быту, городе, природе и цифровой среде, а также на подготовке к осознанному отношению к безопасности страны.

В отдельных школах всех регионов в новом учебном году вводится оценка поведения учащихся с 2-го по 8-й класс. По итогам апробации наиболее результативной признана трехуровневая модель оценки: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое". Во всех школах страны этот подход могут начать применять с 1 сентября 2027 года. "Это инструмент воспитания, который поможет мотивировать ребят и своевременно скорректировать траекторию их развития", – отметил Кравцов.

С 2026/27 учебного года станет обязательным региональный компонент во внеурочной программе "Россия – мои горизонты". В нее включат не менее восьми занятий о региональной экономике, ведущих предприятиях, востребованных профессиях и карьерных возможностях. Эта часть войдет в единую модель профориентации, рассчитанную более чем на 8,5 млн учеников 6–11-х классов.

По данным Минпросвещения, 1 сентября в школы придут порядка 17,5 млн детей, из них около 1,5 млн – первоклассники.