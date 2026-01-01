Как выбрать букет к 1 сентября, подсказали в Роспотребнадзоре

"Отдавайте предпочтение сезонным и стойким видам – хризантемам, герберам, астрам, георгинам, эустомам и гипсофиле. Эти цветы лучше переносят перепады температур и меньше осыпаются", – пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора в субботу, 29 августа 2026 года.

В Роспотребнадзоре рекомендовали перед покупкой обращать внимание на эластичность лепестков: если они поникшие и не возвращаются в исходное состояние, это признак несвежести, который некоторые продавцы могут маскировать искусственными украшениями. Также ведомство советует проверять стебли и упаковку на предмет признаков порчи.

"Также оцените состояние стеблей: у свежих цветов они плотные и влажные, без мягких или потемневших участков. Неприятный или резкий запах может свидетельствовать о загнивании. Проверьте упаковку и подложку – на них не должно быть плесени или влажных пятен", – добавили в Роспотребнадзоре.

После покупки букет следует сразу поставить в воду, подрезать стебли (толстые – наискосок, жесткие – обломать или расщепить) и удалить нижние листья, чтобы предотвратить гниение и запах. "В воде можно растворить специальное средство или щепотку сахара, чтобы цветы сохранили свежесть", – заключили в пресс-службе.

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По оценке Минпросвещения, 1 сентября 2026 года за парты в российских школах сядут около 17,8 млн детей. Из этого числа примерно 1,5 млн отправятся в первый класс. На сегодняшний день в стране насчитывается около 38 тыс. школ.