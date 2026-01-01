Какие законы вступают в силу в сентябре, рассказал Володин

"В три раза сокращается срок прохождения обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан, приехавших в нашу страну на период более трех месяцев, – с 90 до 30 дней. В случае выявления у мигранта опасного инфекционного заболевания он будет подлежать оперативной депортации", – написал он в своем канале в "Макс".

Помимо ужесточения сроков медосвидетельствования, вводится новый механизм электронного обмена данными между ведомствами. По словам Володина, это позволит ФНС России оперативнее ставить иностранных граждан на учет. Также расширяется эксперимент по внедрению дополнительных мер контроля за мигрантами.

Одновременно в сентябре начнут действовать нормы, направленные на защиту здоровья граждан. "Вейпы, сигареты, другую табачную и никотинсодержащую продукцию не будут продавать на остановках городского и пригородного общественного транспорта. Лекарства начнут реализовывать через передвижные аптечные пункты. Это будет способствовать повышению доступности препаратов в тех селах, деревнях и поселках, где отсутствуют стационарные аптеки и фармпункты", – отметил Володин.

Председатель палаты добавил, что с 2021 года Госдума приняла 71 закон в сфере охраны здоровья, при этом многие инициативы были предложены гражданами.