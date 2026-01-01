Крупнейший клад серебряных русских монет первой половины XV века нашли в Коломне

Раскопки носили спасательный характер, проводились они в историческом центре Коломны Подмосковной экспедицией Института археологии РАН под руководством Аси Викторовны Энговатовой (она является заместителем директора Института).

"Монеты хранились в небольшом изящном керамическом кувшине, расписанном ангобом, который был зарыт в неглубокой материковой яме на территории городского посада недалеко от кремля", – рассказывают в Институте.

Основная часть клада состоит из денег великих князей Василия I Дмитриевича (1389 – 1425) и Василия II Васильевича Тёмного (1425 – 1462). Чеканившихся удельными князьями денег почти нет.

"Яркой особенностью найденного при раскопках клада является присутствие в его составе значительного количества серебряных монет, изготавливавшихся в последние годы правления Василия Дмитриевича и отчеканенных в самой Коломне – с изображением летящей птицы. Такие денги крайне редко встречаются в кладах, сформировавшихся в других регионах. Среди этих монет уже выявлены редчайшие экземпляры, отсутствующие в нумизматических собраниях крупнейших музеев страны", – радуются археологи.

Уже начальное изучение клада позволило выявить неизвестные ранее разновидности коломенских монет.

В Институте надеются, что этот уникальный монетный комплекс достаточно полно (в сообщении пишут "в мельчайших подробностях", но это кажется небольшим риторическим преувеличением) отражает состав денежного обращения, сформировавшегося в Коломенском уделе Великого княжества Московского на момент его сокрытия.

Хозяином клада был, вероятно, человек богатый. Он мог быть, скажем, высокопоставленным служилым человеком, находившимся на службе у великого князя и получавшим денежное жалование, должностным лицом, удачливым торговцем. Не исключено, что он оказался жертвой одной из волн эпидемии чумы, поразившей города Руси в 1425 – 1427 годах (так называемый "Настасьин мор").