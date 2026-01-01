Крупные банки не приняли предложения МТС и "Мегафона" по маркировке звонков

Представители банков указывают, что до 85% их контактов с клиентами приходится на взыскание задолженности по кредитам: отдельные клиенты получают по 5–10 звонков в день от коллекторов. Есть опасения в отношении прямой маркировки коллекторских звонков, поскольку это может снизить дозвон и увеличить расходы.

Операторы отмечают, что в принципе понимают эти опасения, ведь по закону они обязаны показывать абоненту не только категорию звонящего, но и цель звонка.

"МТС и «Мегафон» считают преувеличением, что блокировка исходящих звонков нанесет колоссальный ущерб борьбе с мошенничеством. Они утверждают, что финсектор оценил годовой объем активности по борьбе с мошенничеством как менее 0,3% от общего количества телефонных обращений к клиентам", – указывают в ТАСС.

Компании предложили "конструктивное пакетное решение", в рамках которого выделить телефонную нумерацию для таких целей в отдельный договор с фиксированным "справедливым" объемом звонков и обязательной маркировкой.

"К сожалению, на данный момент наши предложения по урегулированию вопроса не были приняты представителями финансового сектора", – подчеркивают операторы.

30 октября "Интерфакс" сообщал, что ПАО "Вымпелком" ("Билайн") договорилось о маркировке звонков с крупнейшими банками. Ни о каких трудностях при этом не упоминалось.

Закон о маркировке звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей вступил в силу 1 сентября 2025 года. Он входил в первый пакет мер борьбы с кибермошенничеством.

Договоры должны были быть заключены до 15 октября 2026 года, но 14 октября в Минцифры сообщали, что "обратились к операторам связи с просьбой" отложить введение ограничений на входящие немаркированные вызовы от банков. Тогда отмечалось: "Дополнительное время позволит урегулировать оставшиеся вопросы и обеспечить маркировку без ограничения важных звонков клиентам".

30 октября дедлайн снова перенесли – на этот раз на 13 ноября. Как указывали тогда в Минцифры, "подавляющее большинство" банков уже заключили необходимые договоры с операторами связи, однако в числе не подписавших остаются даже и системно значимые банки.

Надо полагать, сегодня-завтра появится новое заявление от Минцифры по этому поводу.