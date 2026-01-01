Кто сможет выйти на пенсию в 2027 году: в Соцфонде раскрыли детали и назвали условия

В ведомстве уточнили, что для назначения выплаты необходимо выполнить три условия: достичь установленного пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить как минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Мужчины 1962 года рождения достигают пенсионного возраста в 64 года, женщины 1967 года рождения – в 59 лет. Именно такие возрастные требования действуют в 2026 году в рамках переходного периода пенсионной реформы.

Поэтому в 2027 году речь идет не о новой возрастной группе, а о гражданах, которые получили право на страховую пенсию в 2026-м, но не обратились за ее назначением.

Следующий этап повышения общеустановленного пенсионного возраста запланирован на 2028 год. Тогда на пенсию смогут выходить мужчины в 65 лет и женщины в 60 лет. В 2027 году нового повышения возраста по общему графику не предусмотрено.

Для получения страховой пенсии по старости необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа. В него включают периоды официальной работы, за которые уплачивались страховые взносы, а также некоторые нестраховые периоды, предусмотренные законодательством.

Второе обязательное условие – наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов. Их количество зависит прежде всего от официальной зарплаты и суммы страховых взносов, перечисленных за работника. Чем выше учитываемые отчисления, тем больше баллов может сформироваться за год, но действует установленный законом годовой предел.

Если человеку не хватает стажа или пенсионных коэффициентов, право на страховую пенсию не возникает даже при достижении необходимого возраста. Проверить сведения о стаже и количестве баллов можно в личном кабинете на портале госуслуг или через Социальный фонд.