Метеорологи предупредили о магнитных бурях до 21 августа

Основным фактором остается повышенная скорость солнечного ветра – около 600 км/с, что примерно на 50% выше обычных значений, уточнили в лаборатории. 18 августа геомагнитная активность дважды достигала уровня магнитной бури. Вероятность новых возмущений в ближайшие дни остается повышенной.

Какой будет погода в конце лета

В Москве и Центральной России конец августа ожидается умеренно теплым, с периодическими дождями. Сейчас регион находится под влиянием циклонов: 19–21 августа в центральных областях прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные, а температура снизится примерно на 2–3°C.

В ближайшие дни, 19–23 августа, днем в столице ожидается около +21…+23°C, ночью +11…+14°C, возможны дожди. Во второй половине месяца синоптики прогнозируют постепенное похолодание: 24–30 августа – примерно +18…+22°C днем и +9…+13°C ночью. К 31 августа температура может опуститься до +18…+20°C днем и +10…+12°C ночью, с вероятностью дождя. В сентябре москвичей ждет нестабильная погода.

По России картина в последней декаде августа будет контрастной: на юге – до +30…+34°C, в центральной части Европейской России преимущественно +20…+25°C, а на севере и в отдельных районах Сибири возможны значительно более низкие температуры, включая ночные заморозки до минус 3°C.

На северо-западе европейской части страны в ближайшие дни сохраняется влияние активного атлантического циклона – ожидаются дожди, местами сильные, грозы и порывы ветра до 15–20 м/с. На юге Европейской России в основном сохранится теплая погода. На Северном Кавказе возможны сильные ливни, грозы, град и ветер до 20–25 м/с.

На юге Сибири в конце лета ожидается более прохладная и дождливая погода после смены воздушных масс, тогда как север Сибири в начале текущей недели оставался преимущественно сухим и теплым. На Дальнем Востоке сохраняется вероятность сильных дождей и ливней, особенно в отдельных районах Амурской области, Хабаровского края и Сахалина.